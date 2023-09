Goleada ante el Saprissa provocó la renuncia del técnico de Grecia

Alexander Vargas renunció luego del partido ante Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

La paliza estrepitosa de 7-0 que sufrió el Municipal Grecia ante el Saprissa provocó la renuncia del técnico Alexander Vargas apenas cinco semanas después de haber sido nombrado.

En conferencia de prensa, el entrenador comentó sus motivos por el que se hizo a un lado, entendía que después de un marcador así no le quedaba otro camino.

“Cuando perdés de esta manera me da mucha pena, vergüenza, hay que tener dignidad, estoy agarrado de la mano de Dios y sé que hay que hacer un alto en el camino para continuar a veces. Al terminar el partido y desde que estaba ahí en la banca tomé la decisión de renunciar, creo que es lo mejor para la institución y el grupo, que venga alguien y pueda enderezar esto.

“A pesar que me voy con un 7-0 doloroso me puedo ir tranquilo porque trabajé hasta el último minuto, el que está en la dinámica del fútbol tiene que estar preparado para este tipo de situaciones por eso tomé la decisión de hacerme a un lado”, comentó.

El técnico asegura que tomó la decisión de renunciar tranquilo, porque tiene con qué defenderse, pues está en el fútbol más por pasión al tener su profesión aparte.

“Yo tengo vergüenza y dignidad, en el trabajo, no soy un técnico que agarra por agarrar un trabajo y no es así, porque además tengo una carrera que me respalda, soy odontólogo y me puedo defender”.

Javier San Román, dueño del equipo, estaría tomando el equipo por segunda ocasión confirmó la gerente del club, Peggy Guillen. San Román será el tercer entrenador del equipo en este Apertura 2022, dado que en la fecha dos había sido despedido Mauricio Wright.