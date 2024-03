“Gracias por todo... Tío”

Murió el licenciado Rigoberto Vega, abogado, director de Laica, cámara de agricultura, dirigente deportivo, mi tío, mi padrino.

Muchos sentimientos afloran en mí al escribir esto, es una despedida, un agradecimiento con fútbol incluido, al final de eso trata.

Fabián Zumbado periodista, herediano (Cortesía )

En las honras fúnebres de mi tío vi cosas que me llenaron el alma, que me hicieron recordar aspectos que deberían ser realmente importantes para todos.

Muchas personas me llamaron o escribieron, a cada una de ellas gracias, un mensaje de apoyo siempre ayuda.

Relacionado con el fútbol vi dirigentes de distintos equipos, federativos, jugadores, exjugadores, técnicos, trabajadores de clubes, periodistas, contertulios de programas, todos con colores diferentes.

Eso me recordó cosas importantes de la vida, que muchas veces olvidamos.

Independientemente de los gustos, en este caso colores deportivos(profesionales, religiosos, laborares, etc) ser una buena persona debe ser un acto prioritario, al menos intentar serlo.

Defender una trinchera no debe significar atacar personalmente a alguien, simplemente mantener una posición diferente, así debe ser en todos los aspectos de la vida, eso me enseñaste “Rirí”, y aún después de tu partida colaboraste con eso.

El fútbol debe ser para unir, es un deporte de masas, pasión, emoción, pero siempre con respeto a las personas que tienen un punto de vista diferente.

Durante 18 años trabajé en medios de comunicación, los últimos 4 me he dedicado a otra trinchera comunicativa, siempre, de corazón se los escribo, he intentado ser buena persona, “alimentar un personaje Herediano” que en el inicio, como el equipo nunca ganaba, caía bien, cuando llegaron los triunfos pasé a caer mal, siempre pensé que era parte del personaje y tío lo sabía.

Decidí contar esta historia como un pequeño homenaje a la persona que de una u otra forma me generó pasión por la comunicación, por la persona con la que hablaba antes de un programa, o de escribir algo, hoy no te tengo aquí para que leas esta columna debe tener muchos errores pero ya no estás para hacérmelo saber. Hasta siempre!!!