Grecia quiso copiar técnica del América de México en insólito tiro libre que les marcó Saprissa

Jefferson Brenes anotó un gol de tiro libre que para muchos fue insólito por la manera en que se acomodó la barrera de Grecia. (Rafael Pacheco Granados)

El Saprissa derrotó al Municipal Grecia con un gol de tiro libre de Jefferson Brenes, que ha dado mucho de qué hablar por la manera en que el cuadro griego paró a su defensa para el remate.

Las Panteras colocaron solo a dos jugadores en la barrera y al resto los distribuyeron de manera separada, unos pasos más atrás, y a dos otros jugadores cuidando cada uno de los postes.

Brenes anotó el tiró con facilidad, ya que casi no encontró obstáculo, pero ¿qué fue lo que intentó hacer Grecia? Javier San Román, técnico griego, explicó que es una jugada que le vio al América de México de Miguel Herrera, la cual evidentemente no salió como planearon.

“Esa es una jugada que hoy salió mal, pero la venimos practicando hace mucho. Es la jugada que hace Miguel Herrera con (Agustín) Marchesín (exportero del América), duró más de cuatro años y medio sin que le hicieran gol. En el América no le metieron gol, ganó una final de Copa con esa jugada.

“Yo tengo un título como entrenador y gané una final con esa jugada, hoy no salió y bueno, tenemos que trabajar más, pero ha salido ya en cinco partidos y vamos a seguir insistiendo aunque hoy no salió. El tiro libre viene de una falta que no era, pero bueno, al menos vi un mejor arbitraje”, destacó.

En redes sociales la jugada ha sido muy criticada, pues consideran que la defensa estuvo supermal colocada al momento del cobro y le dio mucha ventaja al lanzador, con gente haciendo chota diciendo que esas cosas no se ven ni en las mejengas de gordos contra flacos o solteros contra casados.

La acción ya llegó hasta a cuentas de X internacionales, en la que tildan el gol de inexplicable.