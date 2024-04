Grevin Mora, técnico del Cartaginés, aclara si Marcel Hernández será apartado del equipo en la recta final

El entrenador interino del Club Sport Cartaginés, Greivin Mora, fue muy claro este viernes sobre el futuro del cubano Marcel Hernández en la recta final del campeonato.

Marcel Hernández será tomado en cuenta por Greivin Mora. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente Leonardo Vargas había expresado la semana pasada que la relación con Hernández está rota desde hace tiempo y el anterior técnico del equipo, Mario García, manifestó que sería apartado del cuadro porque debían pensar en el futuro.

Las declaraciones fueron después de la derrota 2 a 0 ante Grecia, que hizo que la racha de partidos sin ganar de los brumosos llegara a nueve.

Este sábado tiene un duro compromiso con Alajuelense; precisamente, el último rival al que derrotaron. El juego será a las 5 de la tarde en el Fello Meza y será transmitido por FUTV.

“Cuando conversé con el presidente y el gerente el martes, les pregunté si contaba con todo el plantel y me confirmaron que sí. No me hago cargo de lo que sucedió antes de mi llegada. Desde ese martes en adelante, asumo toda la responsabilidad”, expresó Mora.

“He hablado con los jugadores sobre lo que queremos y les he pedido compromiso para esta etapa. Hasta el día de hoy, Marcel está considerado para el partido contra Alajuelense, al igual que el resto de los 27 jugadores del plantel”.

Por lo tanto, la situación con el cubano tiende a volver a la normalidad, pese a que las aguas en el cuadro de la Vieja Metrópoli han estado calientes en los últimos días.

Mora estará con el equipo en los últimos ocho juegos del torneo, pero tiene la posibilidad de quedarse para el próximo torneo. Al final de la temporada se tomará una decisión.

“Después de los ocho partidos, espero que la evaluación de los patronos sea positiva”, afirmó Mora.