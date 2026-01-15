Deportes

Guadalupe FC anuncia la salida de Justin Monge tras la primera fecha

El club sorprendió a su afición al anunciar la salida del jugador en el arranque del torneo

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Sin concluir la primera jornada del torneo, Guadalupe FC anunció la salida del delantero Justin Monge, quien había llegado a la institución para el Apertura 2025 tras su paso por Pérez Zeledón, Saprissa y Liberia.

La información fue confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial, en el que agradeció el aporte del jugador durante su etapa en el equipo.

“Guadalupe FC comunica que el jugador Justin Monge no continúa más en la institución. ¡Muchos éxitos!“, expresó el equipo josefino.

Justin Monge ha defendido los colores de Pérez Zeledón, Saprissa, Liberia y Guadalupe.

Resultado en la jornada inicial

En lo deportivo, Guadalupe FC disputó su primer encuentro del campeonato ante Cartaginés, partido que terminó con victoria de 2-1 a favor de los azules.

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

