Guadalupe FC anuncia la salida de Justin Monge tras la primera fecha

Sin concluir la primera jornada del torneo, Guadalupe FC anunció la salida del delantero Justin Monge, quien había llegado a la institución para el Apertura 2025 tras su paso por Pérez Zeledón, Saprissa y Liberia.

LEA MÁS: Cartaginés sorprende con el fichaje del delantero colombiano Ricardo Márquez

La información fue confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial, en el que agradeció el aporte del jugador durante su etapa en el equipo.

“Guadalupe FC comunica que el jugador Justin Monge no continúa más en la institución. ¡Muchos éxitos!“, expresó el equipo josefino.

LEA MÁS: Tenista Sebastián Ofner celebró la victoria antes de tiempo y terminó eliminado tras olvidar una regla

Justin Monge ha defendido los colores de Pérez Zeledón, Saprissa, Liberia y Guadalupe.

Resultado en la jornada inicial

En lo deportivo, Guadalupe FC disputó su primer encuentro del campeonato ante Cartaginés, partido que terminó con victoria de 2-1 a favor de los azules.