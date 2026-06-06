Guillermo Villalobos ilusiona al aficionado de Alajuelense con lo que dijo sobre el nuevo cuerpo técnico

El defensor Guillermo Villalobos, quien actualmente está en proceso de recuperación debido a una lesión de ligamento cruzado, hizo una confesión sobre el nuevo cuerpo técnico de Alajuelense comandado por Ismael Rescalvo, quien es respaldado por Javier Delgado de asistente.

“A Javier todos lo conocemos, la clase de persona que es y de profesional, y lo que significa en la institución; es un acierto total tenerlo ahí. He convivido con él más fuera de la cancha, ya que no he estado estos días dentro”.

Ismael Rescalvo es el nuevo técnico manudo (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodriguez)

“Y con el profe, yo creo que viene con una metodología muy buena; no he estado dentro de la cancha, pero como persona y entrenador se ve que es muy grande. Él busca elevar el nivel tanto individual como grupalmente”, manifestó sobre el timonel español.

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“Todo se basa en resultados; al final de eso se trata el fútbol, de ganar. Él viene con mucha ilusión y esperamos que sea un gran torneo”, dijo Memo acerca de la llegada de Rescalvo en la entrevista para la página Manudo de Corazón.

Guillermo Villalobos elogió al nuevo cuerpo técnico liguista (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Alajuelense inició esta semana la pretemporada con Ismael como nuevo técnico, luego del fracaso del semestre anterior.