Gustavo Alfaro a la caza de una nueva utopía: devolver a Paraguay su “identidad histórica”

El “cazador de utopías imposibles”, Gustavo Alfaro, tiene una nueva cruzada: devolver a Paraguay su “identidad histórica” y convertirlo en un equipo “molesto” para la élite en un Mundial 2026 ostentoso lleno de estrellas.

Conocido por su prosa de tono filosófico y poético, el entrenador argentino plasmó en una carta de 11 párrafos un grito de batalla con alusiones a la épica y el amor propio como principios para que los guaraníes sorprendan en la cita mundialista.

Gustavo Alfaro busca tener protagonismo con Paraguay en el Mundial

“Las potencias juegan desde las certezas, con planteles colmados de élite”, “nosotros, en cambio, jugamos desde la ilusión”, escribió en ese manifiesto publicado en Instagram en la antesala del regreso de Paraguay a un Mundial tras 16 años de ausencia.

Para hacer honor al estilo combativo y la fortaleza del juego aéreo histórico de Paraguay, el entrenador de 63 años tiene sus guerreros:

Centrales como Gustavo Gómez y Fabián Balbuena, que encarnan la capacidad paraguaya del duelo físico, y jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón y Julio Enciso, aunque este último llega diezmado físicamente y podría perderse el debut ante Estados Unidos, este viernes en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.

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Aunque con menos expectativas que otras selecciones sudamericanas como Brasil y Argentina, Alfaro aseguró la semana pasada en Asunción que quiere conformar un “equipo molesto” para los poderosos.

“Vamos a respetar la identidad histórica de nuestro fútbol. Dejamos la pasión para las tribunas; nosotros en la cancha pondremos el corazón, la disciplina, el esfuerzo, nuestro talento, la garra y la humildad”.

Alfaro apela a un estilo de juego con marca propia en Sudamérica para vencer en el Grupo D a Estados Unidos, Australia y Turquía.

En el último Mundial en el que participaron, en Sudáfrica 2010, los guaraníes pusieron en aprietos en los cuartos de final a la España que a la postre fue campeona del mundo con un ajustado 1-0, bajo el mando de otro entrenador argentino, Gerardo “Tata” Martino.

Alfaro llegó a Paraguay luego de su paso por Costa Rica (Asociación Paraguaya de Fútbol)

No es la primera vez que Alfaro apela a la epopeya como narrativa. También la usó en Catar 2022 cuando dirigió su primer Mundial al frente de Ecuador, que quedó eliminado en la fase de grupos.

Con esa experiencia, Alfaro busca ahora cambiar el rumbo desde la construcción de un bloque sólido en defensa sumado a la picardía de Enciso.

Tomó a Paraguay de los últimos lugares de la eliminatoria sudamericana y lo llevó hasta los puestos de clasificación directa al Mundial 2026, con victorias memorables ante Brasil, Argentina y Uruguay.

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La afición albirroja le expresa constantemente su cariño y el entrenador responde con palabras de aliento.

“Llegó no solo como un entrenador de fútbol, llegó como un padre”, reconoció Gustavo Gómez sobre Alfaro en el podcast Podpah.

Enciso coincide en el efecto que generó su llegada a un equipo que no encontraba un rumbo: “No es novedad hablar del profe Alfaro y de lo que representa para todos nosotros, para toda la gente de Paraguay”, dijo a Tigo Sports.

Aunque genera burlas su apodo de “cazador de ilusiones imposibles”, que tiene como origen un libro de su autoría, sigue asumiendo el lema como una identidad narrativa.