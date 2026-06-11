Keylor Navas sacude las redes al armar su once ideal para el Mundial 2026 y algunos nombres darán de qué hablar

El arquero nacional Keylor Navas se atrevió a hacer sus mejores once jugadores en una formación para esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En un video publicado en su TikTok oficial, el portero de Costa Rica que no logró llegar a su cuarta Copa Mundial, se apuntó a la dinámica y, empezando por su puesto, puso al alemán Manuel Neuer.

Keylor Navas hizo su mejor once del Mundial (Fotografía de "X" de los Pumas/La Nación)

“Para mí el portero sería Manuel Neuer, de lateral derecho Hakimi, central por derecha Van Dijk, central izquierdo Pacho, lateral izquierdo Nuno Méndez”.

“En el medio campo, Fede Valverde; por la derecha, Luka Modric; por la izquierda, Neymar; y en el medio, Lionel Messi”.

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“Cristiano Ronaldo por derecha y por la izquierda Kylian Mbappé”, afirmó Navas como su once ideal de estrellas de esta Copa del Mundo.

En la banca, el Tico dejó a Raya como arquero suplente, Salibá de defensa, sumado a Lamine Yamal, Kane, Rodri y su compañero en Pumas, el Coco Carrasquilla, con Tuchel de entrenador.