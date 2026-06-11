Keylor Navas sacude las redes al armar su once ideal para el Mundial 2026 y algunos nombres darán de qué hablar

El arquero nacional Keylor Navas se atrevió a hacer sus mejores once jugadores en una formación para esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
En un video publicado en su TikTok oficial, el portero de Costa Rica que no logró llegar a su cuarta Copa Mundial, se apuntó a la dinámica y, empezando por su puesto, puso al alemán Manuel Neuer.
“Para mí el portero sería Manuel Neuer, de lateral derecho Hakimi, central por derecha Van Dijk, central izquierdo Pacho, lateral izquierdo Nuno Méndez”.
“En el medio campo, Fede Valverde; por la derecha, Luka Modric; por la izquierda, Neymar; y en el medio, Lionel Messi”.
LEA MÁS: En plena inauguración del Mundial, el Real Madrid da un bombazo a su afición
“Cristiano Ronaldo por derecha y por la izquierda Kylian Mbappé”, afirmó Navas como su once ideal de estrellas de esta Copa del Mundo.
@keylornavas1oficial
Mi equipo ideal del Mundial 2026. ¡¡¡Qué equipazo!!!!♬ sonido original - keylornavas1oficial
En la banca, el Tico dejó a Raya como arquero suplente, Salibá de defensa, sumado a Lamine Yamal, Kane, Rodri y su compañero en Pumas, el Coco Carrasquilla, con Tuchel de entrenador.