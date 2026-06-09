Keylor Navas se quedó sin técnico en México y esto dijo de la salida de Efraín Juárez de Pumas

Keylor Navas le dedicó un emotivo adiós a Efraín Juárez tras perder la final de la Liga MX con Pumas ante Cruz Azul. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Keylor Navas y el Pumas de México fueron sacudidos fuertemente, luego que en las últimas horas del lunes se anunció la salida del entrenador, Efraín Juárez.

Tras confirmarse el adiós del técnico, el arquero costarricense fue uno de los que le dijo adiós a una persona con la que hizo química y siempre destacó el trabajo del tico.

“La verdad no es lindo despedirse de un gran entrenador. ¡Qué Dios lo acompañe, míster! Muchas gracias por haber entregado por el club de sus amores”, indicó en una historia en su cuenta de Instagram, junto a una foto con el DT.

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Así se despidió Keylor Navas de Efraín Juárez, ex técnico de Pumas. (Instagram de Navas/Instagram de Navas)

Efraín Juárez llevó al club a la final del torneo en México

“Efra” llevó el torneo anterior a los universitarios a la final del torneo azteca, en el cual cayeron por 3-2 en el marcador global ante Cruz Azul, de forma agónica con un gol en el tiempo de reposición del juego de vuelta en la casa de los felinos.

“El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”, indicó en un comunicado de prensa.

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El club informó que se tomarán unos días para elegir e informar quién será el nuevo DT.