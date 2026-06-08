Keylor Navas tiró un atrevido pronóstico para el Mundial que pone a pensar a los mexicanos

Keylor Navas lanzó un pronóstico para el grupo A del Mundial, en el que están México, Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica, en el que los africanos lucen como los más débiles.

Navas asegura que Sudáfrica se puede jalar una torta en el grupo de México (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

En un video publicado en su cuenta de TikTok junto con el técnico Efraín Juárez, el arquero tico se atrevió a soltar una afirmación no muy popular en medio de las predicciones de cada grupo para la Copa del Mundo.

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“Yo creo que Sudáfrica le va a hacer, como decimos en Costa Rica, la torta a alguno; esperemos que no sea a México, vamos a hablar con el corazón, que México clasifique primero”, dijo el Halcón.

Africanos y aztecas serán las selecciones que protagonicen el debut mundialista este jueves en el primer encuentro de esta Copa del Mundo.