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La increíble promesa de Keylor Navas al Coco Carrasquilla de cara al Mundial

Keylor Navas aseguró que iba a tratar de hablar con Luka Modric para darle un regalo a su compañero de equipo en Pumas

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Por Eduardo Rodríguez

El pasado de Keylor Navas, en las grandes ligas de Europa le permite tener contactos privilegiados. Tal es el caso de su relación con Luka Modric, quien, según el volante panameño Adalberto Carrasquilla, es su jugador a seguir.

Keylor Navas celebró a lo grande la anotación de Pumas contra Cruz Azul.
Keylor Navas le hizo una promesa al Coco en la que Modric está de por medio (YURI CORTEZ/AFP)

El Coco jugará su primer Mundial y en él se enfrentará a Croacia, equipo donde milita Luka. Navas le prometió al canalero que iba a buscar contactar al croata para darle un regalo.

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“Yo me comprometo; a lo que yo pueda, voy a escribirle un mensajito a Lukita para que en ese partido, si Dios lo permite, te guarde la camiseta y la cambien”, le dijo Keylor al Coco.

“Te agradecería esa oportunidad para yo tener su camiseta”, dijo el Coco, quien no negó tener mucha ilusión por el Mundial, pero sobre todo por ese juego ante los croatas y su ídolo.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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