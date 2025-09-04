Gustavo Herrera nuevamente se desahoga en redes sociales

Gustavo Herrera, delantero panameño del Deportivo Saprissa, puso un nuevo mensaje en redes sociales que deja ver la presión que enfrenta en el club tibaseño, donde no ha podido marcar ni un gol.

Gustavo Herrera puso otra publicación que demuestra la presión que vive. (Mayela López/Mayela López)

“Como el pueblo de Egipto, fuerte y firme en la promesa… aunque el tiempo pase, yo creoooo“, puso este martes.

Eran un par de fotos de él y al final otra con un mensaje que deja claro que no la está pasando bien, pero que está enfocado en salir del bache: “En este mundo hay altas y bajas. Pero lo importante es no quedarte en la baja sin seguir intentando, como un verdadero guerrero”.

Gustavo Herrera publica mucho en sus redes. (Instagram/Instagram)

Esta publicación se une a otra que puso a principios de agosto, cuando escribió: “Muchos sentimientos y mucho qué decir, pero solo quiero volver a ser el mismo”, acompañado de un emoji de un corazón roto.

Herrera acumula 253 minutos de acción, con cero goles, cero asistencias, dos tarjetas amarillas y ningún partido completo, según Transfermarkt.

LEA MÁS: Gustavo Herrera reapareció con este mensaje por las críticas a su rendimiento en el Saprissa

Según las estadísticas de la Unafut, Herrera es el cuarto jugador con más disparos, con 14, empatado con su compañero de equipo Gerson Torres. Lo superan Marcel Hernández con 19, Ariel Arauz con 18 y Rachid Chirino con 16.

Este mensaje lo puso en agosto. (Instagram/Instagram)

En Copa Centroamericana, estuvo en los cuatro partidos, sumó 289 minutos, sin goles, sin asistencias y sin tarjetas.

Divide

El nivel del delantero morado ha suscitado debates y dimes y diretes entre Erick Lonis, de la Comisión Técnica de Saprissa, y periodistas deportivos como Anthony Porras y Josué Quesada.

LEA MÁS: Gustavo Herrera, delantero del Saprissa, aparece en lista que Erick Lonis había negado

Daniel Martínez, comunicador de Monumental que cubre al Monstruo, dijo esto sobre sus publicaciones en redes:

“Esas publicaciones terminan de confirmar que no está preparado para afrontar un reto como Saprissa, un fútbol como el de Costa Rica”.

Martínez explicó que, pese al crecimiento del fútbol panameño, la cobertura mediática no se compara. “No es lo mismo jugar de vez en cuando en Panamá y estar entrenando, que estar en Saprissa, donde la exposición mediática es alta”.

“Y por cierto, ¿desde cuándo Saprissa es una plataforma de la sub-20 de Panamá o del Sporting San Miguelito?”, añadió.

El aficionado Hosseman Hernández, de Morados Viajeros, también dio su opinión.

“Yo lo que le digo es que suba menos historias y que le ponga más, que a como ponen historias (los jugadores en general), jueguen. A él lo trajeron inflado”, manifestó.

Lonis ha expresado que Herrera no es un 9, pero que puede jugar en esa posición si tiene espacio.

Gustavo Herrera lució poco en el clásico. (John Durán/John Durán)

LEA MÁS: Gustavo Herrera, nueva ficha del Saprissa, no jugará ante Cartaginés por esta razón

“No me molesta (cuando opinan que es malo), cada uno tiene derecho a opinar, aunque no lo comparta. Lo que sí me molesta es que la gente que debe analizar no lo haga y diga que se trajo como 9 cuando no lo es. Me incomoda que repitan que Herrera es un 9, cuando él puede jugar en todo el frente de ataque”, expresó a La Nación.

Este es parte del mensaje que puso este miércoles. (Instagram/Instagram)

El pana tiene una papa caliente en la mano, en redes ya ha hecho su trabajo, pero en el terreno la afición espera goles para que recupe rápido el crédito que ha ido perdiendo.