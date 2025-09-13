Deportes

Haití daría un bombazo convocando a su selección a una estrella que brilla en México

Haití está apuntando alto y se ilusiona con convocar a una estrella que fue uno de los grandes bombazos en México

Por Sergio Alvarado
America's French forward #97 Allan Saint-Maximin looks on during the warm up ahead of the Liga MX Apertura football match between Atlas and America at the Jalisco Stadium in Guadalajara, Jalisco state, Mexico on August 24, 2025. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
Allan Saint-Maximin lleva dos goles en dos partidos con el América en México. (ULISES RUIZ/AFP)

La Selección de Haití podría dar un bombazo que dejaría a muchos sorprendidos con un rumor que circula por redes sociales desde esta semana, sobre la posibilidad de convocar a su equipo al delantero estrella del América de México, Allan Saint-Maximin.

Las Águilas dieron un gran golpe este semestre tras contratar al extremo francés de 28 años, quien ha jugado en importantes clubes europeos como Newcastle, Mónaco y Fenerbhace, entre otros.

El asunto surge porque los abuelos del atacante son de Haití y ante eso la federación caribeña, rival de Costa Rica en las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, estaría evaluando la posibilidad de convencer al futbolista para que juegue con ellos.

America's French forward #97 Allan Saint-Maximin looks on during the warm up ahead of the Liga MX Apertura football match between Atlas and America at the Jalisco Stadium in Guadalajara, Jalisco state, Mexico on August 24, 2025. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
Haití podría dar un bombazo si logra convocar a Allan Saint-Maximin del América de México a su selección para las eliminatorias de Concacaf. (ULISES RUIZ/AFP)

A pesar de militar en clubes internacionales de importancia, Saint-Maximin nunca ha sido convocado a la selección mayor francesa, solo fue tomado en cuenta en la sub-21, entre el 2017 y 2018, y luego no logró llegar con tantas estrellas galas en el horizonte.

Si el rumor se pudiera concretar para los partidos en octubre y noviembre, Costa Rica, Honduras y Nicaragua tendrían que enfrentar a un delantero de clase mundial, que nadie tenía en el horizonte y que podría darles a los haitianos un salto de calidad.

Haití es tercero del grupo C en la eliminatoria mundialista, con los mismos puntos que Costa Rica. Ambos equipos empataron 3-3 el martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional.

Costa Rica vs. Haití
Haití le sacó un punto valioso en casa a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

