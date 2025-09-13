Haití daría un bombazo convocando a su selección a una estrella que brilla en México

Allan Saint-Maximin lleva dos goles en dos partidos con el América en México. (ULISES RUIZ/AFP)

La Selección de Haití podría dar un bombazo que dejaría a muchos sorprendidos con un rumor que circula por redes sociales desde esta semana, sobre la posibilidad de convocar a su equipo al delantero estrella del América de México, Allan Saint-Maximin.

Las Águilas dieron un gran golpe este semestre tras contratar al extremo francés de 28 años, quien ha jugado en importantes clubes europeos como Newcastle, Mónaco y Fenerbhace, entre otros.

El asunto surge porque los abuelos del atacante son de Haití y ante eso la federación caribeña, rival de Costa Rica en las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, estaría evaluando la posibilidad de convencer al futbolista para que juegue con ellos.

A pesar de militar en clubes internacionales de importancia, Saint-Maximin nunca ha sido convocado a la selección mayor francesa, solo fue tomado en cuenta en la sub-21, entre el 2017 y 2018, y luego no logró llegar con tantas estrellas galas en el horizonte.

Si el rumor se pudiera concretar para los partidos en octubre y noviembre, Costa Rica, Honduras y Nicaragua tendrían que enfrentar a un delantero de clase mundial, que nadie tenía en el horizonte y que podría darles a los haitianos un salto de calidad.

Haití es tercero del grupo C en la eliminatoria mundialista, con los mismos puntos que Costa Rica. Ambos equipos empataron 3-3 el martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional.

