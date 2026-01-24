Hallan muerto a Kevin Johnson, exjugador de la NFL, en un campamento de personas sin hogar

Kevin Johnson, exjugador de los Philadelphia Eagles y los Oakland Raiders, falleció a los 55 años en Los Ángeles, Estados Unidos.

El cuerpo del exatleta fue encontrado el pasado miércoles 21 de enero en un campamento de personas sin hogar. Sin embargo, fue hasta este sábado cuando la información fue confirmada por la prensa internacional.

LEA MÁS: Hacen el descubrimiento arqueológico más relevante de los últimos 10 años y lo que hallan es impresionante

Investigación por homicidio

Las autoridades reportaron que el exjugador de la NFL murió a consecuencia de heridas de arma blanca y traumatismo craneal. Debido a estas circunstancias, el caso está siendo investigado como un homicidio.

LEA MÁS: Joven habría apuñalado a su hermano en medio de una discusión por un videojuego

Kevin Johnson falleció a los 55 años. (People en Español/Captura)

Según el oficial Steve de Jong, el exdeportista, aparentemente, se encontraba sin hogar y, probablemente, vivía en ese lugar.