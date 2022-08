Hay molestia con juego de Saprissa programado al mismo tiempo que el de la Sele sub-20

El mundial femenino se realizará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto. (Rafael Pacheco Granados)

El que San Carlos y Tigo hayan fijado el partido contra Saprissa de la fecha cinco el próximo miércoles a las 7:30 p.m, cayó como una patada al ambiente el fútbol femenino nacional, pues competirá con la inauguración y el debut de Costa Rica ante Australia por el Mundial Sub-20.

Los norteños -en combinación con su televisora oficial Tigo Sports-, decidieron programar la mejenga para ese día a las 7:30 p.m en el estadio Carlos Ugalde, lo que claramente podría restarle atención al debut de las ticas.

Gustavo Pérez, gerente deportivo de los Toros, confirmó a La Teja el horario, por lo que ya es una decisión tomada que no tiene marcha atrás.

“Esto es un tema de televisión, que nos solicita la televisora, pero también es viendo el tema nuestro y tener la mejor hora para la afluencia de público y recibir a uno de los equipos grandes y con relación a eso es que se toma la decisión. La decisión se toma entre varios”, comentó.

El gerente no quiso entrar a hablar sobre si le están metiendo una zancadilla al partido de la Sele femenina, horarios que dispuso la FIFA por su cuenta desde que presentó el calendario del Mundial en enero; es decir ya era conocido por todos.

“Yo no me meto en eso realmente, como le digo, la decisión se toma entre varios, así que no podría meterme yo en eso... Yo sé la importancia del Mundial y todo lo demás, pero es un tema en el que no hay muchos caminos”, añadió.

Llamamos a José Alberto Montenegro, director de Tigo Sports, pero no contestó a la llamada.

San Carlos y Tigo atraviesan partido con Saprissa a debut de Costa Rica en mundial femenino

Molestia

Saprissa San Carlos promete dar buena pelea a la inauguración del mundial femenino sub-20. (Germán Méndez; prensa de San Carlos)

Exjugadoras, comentaristas y entrenadores del fútbol femenino nacional están de acuerdo en que la decisión es lamentable y que poner a competir ambos eventos no tiene sentido, cuando el Mundial - por su significado- debería ser prioridad.

“Es muy lamentable, porque se trata de la inauguración de un Mundial, se podría haber programado la fecha completa martes y jueves o el miércoles temprano, para programar los juegos y no el día en que se inaugura el mundial”.

“No culpo a San Carlos directamente, porque pudo ser un tema de la televisora, pero Unafut pudo haber recomendado que los juegos se hicieran otro día. ¿Cada cuánto tenemos un Mundial? Igual pasó con la Unión Nacional de Fútbol Femenino (Uniffut), que quería comenzar el torneo de Clausura el 14 de agosto, compitiendo con la Copa del Mundo”, dijo la exjugadora y comentarista Mónica Malavassi.

Una que estaba aún más enojada es Jacqueline Álvarez, quien considera que acciones de este tipo retratan a muchos que dicen que respaldan el fútbol femenino, pero que sus acciones muestran todo lo contrario.

Selección femenina sub-20 cerró con empate preparación a la Copa del Mundo

“Es increíble que suceda, estamos hablando de un tema país. Me parece muy desleal y es el reflejo todavía de lo que es el machismo, que las cosas no cambian en el fútbol femenino, algunas cosas será, pero en otras es visto que no”.

“Se comprende que las jornadas del torneo masculino no se pueden correr por el mundial masculino, pero por lo menos ese día -que es la fecha de la inauguración- deberían de dárselo para un proyecto que es de FIFA, es un mundial. ¡No lo puedo creer! Para mí es incomprensible”, dijo.

Para Álvarez, tener dos mundiales femeninos en ocho años es algo más bien para rajar y sentirse afortunados y que pasen estas cosas, muestra que mucha gente aún no entiende lo que se consiguió. “Un partido de Saprissa o San Carlos se puede ver cualquier fin de semana”.

“Esta parte que los dirigentes no entienden, que piensan que el fútbol femenino es algo secundario y realmente no se le da el apoyo que merece, es notorio que no existe esa unión importante entre el fútbol masculino y el femenino”.

“No es posible tampoco que la Liga femenina esté jugándose en pleno mundial. No puede ser que ellos mismos programen partidos y le pongan trabas a esta situación. ¿Qué está haciendo Víctor Hugo Alfaro, presidente de la Uniffut? Cuando todos se llenan la bolsa o quieren viajar, ahí sí están, pero cuando se ocupa el apoyo, no están” dijo.

Para Edgar Rodríguez, técnico de Sporting, es un golpe a las muchachas que les programen partidos de fútbol masculino a esa hora. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Golpe al ánimo

A Edgar Rodríguez, técnico del Sporting femenino, vigente campeón de copa, lo que más le duele es el mensaje que le están enviando tanto a las seleccionadas como a jugadoras en general.

“Es un golpe fuerte a las muchachas. ¿Qué mensaje se les está enviando? Yo pienso en las ilusiones que tienen ellas de ver esos estadios llenos o con muchos aficionados. No sé si pasará o no, Dios quiera que sí, pero estas cosas no ayudan. Es un golpe de desmotivación muy grande”.

“La Sele necesita muchísimo apoyo en un grupo muy difícil, es vital para ellas, para que se sientan con más confianza para sacar la tarea, pero esto sin duda es un golpe duro para ellas”, nos explicó.

Otra cosa que el entrenador no entiende es cómo un mismo deporte se mete la zancadilla sola en el país. En momentos donde se habla de igualdad y que es un solo deporte, estas cosas se contradicen del todo.

“Estas cosas decepcionan a uno que está en el fútbol femenino con la ilusión que esto siga creciendo, dando pasos bonitos, pero no que nosotros mismos como país nos metamos la pata y en una misma disciplina”.

“Se siente uno muy extraño y que lo hacen de lado, como que no importa el fútbol femenino. Pero el día de mañana si las cosas no van bien ahora en el mundial, ahí sí van a estar más de uno criticando y señalando que falta apoyo, que no viene ni de la misma estructura”, finalizó.