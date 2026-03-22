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Henry Bejarano acabó la discusión: revela si polémica jugada de Herediano vs Alajuelense fue gol

El exárbitro Henry Bejarano explicó por qué la anotación no debía darse por válida

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Por Fabiola Montoya Salas y Henry Bejarano Matarrita

La noche de este sábado se presentó una jugada que dejó a más de uno con la duda durante el partido entre el Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense.

21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
La jugada generó polémica en el partido entre Herediano y Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

La acción rápidamente originó la polémica, ya que el balón aparentemente ingresó al marco manudo; sin embargo, el tanto no fue validado por el árbitro, lo que desató reclamos y comentarios entre aficionados.

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Ante la confusión, este medio consultó al exárbitro Henry Bejarano, quien fue claro al explicar lo ocurrido en la jugada.

“No fue, la regla 9 habla de que el balón tiene que entrar totalmente, y a ese balón le faltó para entrar en su totalidad a la línea de gol, por lo tanto no es anotación”, dijo Bejarano.

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Según el criterio del experto, la decisión arbitral fue correcta, ya que la normativa es específica en ese punto: para que se valide un gol, la pelota debe cruzar completamente la línea.

21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
El balón parecía entrar, pero no fue validado como gol. (Jose Cordero/José Cordero)

Bejarano también reconoció que este tipo de jugadas suelen generar dudas, especialmente porque no siempre se cuenta con repeticiones claras que permitan ver con precisión si el balón cruzó o no en su totalidad.

El tema sigue dando de qué hablar entre los seguidores de ambos equipos, quienes no se ponen de acuerdo sobre si la jugada debió terminar en gol o no.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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