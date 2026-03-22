¿Dedicado a Alejandro Bran? Legionario tico celebró igual que jugador de Alajuelense suspendido

Warren Madrigal anotó y celebró de forma muy particular en la MLS. (Nashville FC/Nashville)

El legionario costarricense Warren Madrigal dio de qué hablar este sábado durante el partido en el que el Nashville SC se enfrentó al Orlando City SC, no solo por su anotación, sino por la forma en la que decidió celebrarla.

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El tico marcó en el compromiso y, como era de esperarse, salió corriendo a festejar; sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el gesto que hizo segundos después.

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En uno de los videos compartidos por el propio club, se observa cómo Madrigal realiza una celebración muy similar a la del jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran. El delantero simula que se sumerge en una piscina: se tapa la nariz y se lanza al suelo, tal como lo ha hecho Bran en varias ocasiones.

El gesto fue comparado con la celebración de Alejandro Bran. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El detalle no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes se preguntan si se trata de una dedicatoria o simplemente una imitación.

Aunque no hay confirmación sobre la intención del festejo, lo cierto es que Madrigal lo celebró con todo, especialmente porque su equipo se dejó una contundente victoria de 5 a 0 ante Orlando City.

El gesto de Madrigal tras su gol tiene a más de uno hablando de Alejandro Bran (Warren Madrigal /Warren Madrigal)

El momento cobra aún más relevancia si se toma en cuenta la situación actual de Bran, quien se encuentra suspendido y apartado de Liga Deportiva Alajuelense tras un incidente de indisciplina ocurrido el pasado jueves 19 de marzo de 2026.

Ese día, el futbolista fue detenido en el condominio donde vive, luego de un altercado relacionado con disturbios ocasionados con su motocicleta y un comportamiento inapropiado, presuntamente bajo efectos del alcohol.

Por ahora, la celebración de Madrigal sigue dando de qué hablar, mientras los aficionados continúan sacando sus propias conclusiones.