Henry Bejarano habló del polémico VAR en el partido de El Salvador y Panamá; su criterio dará de qué hablar

Para Henry Bejarano, el gol de Panamá estuvo bien validado. (X de Fepafut/X de Fepafut)

El exsilbatero nacional, Henry Bejarano, salió a dar sus valoraciones sobre lo ocurrido este viernes en el estadio Cuscatlan, entre El Salvador y Panamá, asegurando que el arbitraje tomó correctas determinaciones en las jugadas más discutidas del encuentro.

“El fuera de juego en el gol de Panamá, me parece que el VAR estuvo bien, no había fuera de juego”, dijo Bejarano.

En otras de las acciones polémicas fue la del gol que le anularon a El Salvador, afirmando que de nuevo estuvo acertado el VAR tras la equivocación inicial del silbatero.

LEA MÁS: Un examen fue la causa de la salida de Aarón Murillo de Alajuelense

“Hay un empujón previo en el gol, el árbitro no lo ve, pero el VAR sí y lo llama”, acotó Henry.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica dio de baja a dos jugadores para el encuentro ante Nicaragua

Hubo una mano que generó debate en el área canalera, sin embargo, para Henry Bejarano, se acertó en no pitar penal para El Salvador.

Panamá ganó 1-0 en El Salvador con un gol que generó polémica. (MARVIN RECINOS/AFP)

“Hay una mano pero es natural ya que el jugador no juega el balón con la mano, por eso no se sanciona”, dijo el exsilbatero tico.