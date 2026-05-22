Herediano anuncia salida de jugadores de trayectoria, uno ya se sabía, el otro sorprende

El Herediano hizo oficial la salida de dos jugadores de peso en la primera división como lo son Jurguens Montenegro y el arquero Aarón Cruz que desde hace tiempo venía sonando ese fuerte rumor de su salida.

Cruz quedó fuera de Heredia (Jose Cordero)

El campeón nacional por medio de un comunicado de prensa anunció de manera definitiva la salida de ambos futbolistas.

“¡Gracias, Jurguens y Aarón! Informamos que los jugadores Jurguens Montenegro y Aarón Cruz no continuarán en el Club Sport Herediano. Agradecemos su compromiso y dedicación durante el tiempo en que defendieron la camiseta rojiamarilla”, publicaron en los diversos canales de comunicación de los rojiamarillos.