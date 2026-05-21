Madre de niño que conmovió al Herediano con carta defendió cómo vive el fútbol junto con su hijo

La historia de Pablo Orozco, un niño de apenas ocho años y vecino de Heredia, se convirtió en una de las más comentadas de los últimos días luego de que una carta escrita por él llegara hasta el camerino del Club Sport Herediano antes de la final contra Saprissa.

Sin embargo, aunque tuvo muy buenos comentarios, algunas personas cuestionaron si era correcto inculcarle tanto apego al fútbol desde pequeño.

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María de los Ángeles Rojas, madre del menor, respondió a esos señalamientos y dejó claro que en su hogar viven el fútbol de una manera sana y equilibrada.

La familia va al estadio cada vez que juega Herediano. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

“Yo estaba viendo los comentarios que hicieron y vi algunos que decían ‘eso es fanatismo, le están inculcando fanatismo a un niño’, pero no saben cómo lo manejamos como familia, porque no están viviendo con nosotros y qué fácil es por una red social señalar a una familia”, mencionó.

La madre, conocida como Marielos, también aclaró que la letra y las palabras pertenecen a Pablo, quien incluso ha mejorado mucho su escritura gracias a ejercicios de caligrafía en la escuela.

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Detrás de la historia está una familia apasionada por el fútbol, pero que insiste en vivirlo de una manera sana y equilibrada.

Pablito tiene apenas ocho años. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

Pablito lleva el amor por los colores en la sangre. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

La familia va al estadio siempre que juega su equipo. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

Así lo explicó esta madre, quien aseguró que tanto ella como su esposo, José Pablo Orozco, disfrutan del deporte, aunque siempre procurando transmitir buenos valores a su hijo.

Las palabras del pequeño aficionado no solo emocionaron a los seguidores del cuadro florense, sino también a los propios futbolistas, quienes recibieron el mensaje apenas un día antes de disputar el partido que terminó dándoles el título número 32.

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Una carta escrita con paciencia y emoción

Según contó Marielos, Pablito comenzó a escribir la carta varios días antes del encuentro decisivo y cada día redactaba una parte, revisaba ideas junto con ella y poco a poco fue dando forma al mensaje.

La carta estuvo lista el viernes y posteriormente fue entregada al exjugador y creador de contenido Jean Scott, quien se encargó de hacer llegar el mensaje al plantel rojiamarillo antes del encuentro.

Esta fue la carta escrita por el niño. (Herediano/Instagram)

El niño se toma fotos con las figuras del equipo, en esta aparece con su hermana y Marcel Hernández. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

Pablito con el Mambo Núñez. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

Pablo con Randall Leal y Jafet Soto. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

Pablo con Yeltsin Tejeda. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

“Para nosotros fue muy bonito también saber que los jugadores la leyeron porque no quedó solamente ahí, sino que trascendió. Saber que la leyeron, que se tomaron su tiempo”, expresó.

Un amor por el equipo que nació desde pequeño

Tanto María de los Ángeles como su esposo son seguidores del Team desde pequeños y acostumbran asistir al estadio en familia cada vez que juega el equipo.

Incluso recordó que durante el embarazo fue a los partidos, por lo que asegura que el pequeño prácticamente nació ligado al conjunto florense.

“Somos superheredianos, tanto mi esposo como yo y desde pequeñitos. En el caso de mi esposo, él tiene familiares que jugaron con Heredia desde los inicios, como Macho Esquivel, que es primo de mi suegra, y de ahí viene como ese arraigo al equipo.

“Yo tengo un primo segundo, Kevin Barquero Chaves, quien jugó con Heredia. Entonces, por ejemplo, contarle a Pablito que familiares de nosotros han jugado con el Team, le ha despertado el sueño de jugar con el equipo en algún momento”, detalló.

Pablito va al estadio desde que está en la pancita de su mamá. (María de los Ángeles Rojas/Cortesía)

La reacción del pequeño al saber que leyeron su carta

El momento más especial para la familia ocurrió cuando el niño descubrió que todos los jugadores habían leído su mensaje.

“Pablito estaba muy feliz. Ayer que llegó de la escuela, el papá le dijo: ‘Te tengo una noticia’, y le dijo: ‘Los jugadores leyeron su carta’ y él se puso demasiado feliz”, contó.

Aunque Marielos no logró asistir al estadio durante la final, el pequeño sí estuvo presente y hasta pudo bajar al terreno de juego para celebrar el campeonato junto con el equipo de sus amores.

Más allá del fútbol

La madre del niño insistió en que el principal objetivo de la familia siempre ha sido enseñar valores positivos y demostrar que se puede disfrutar del fútbol sin caer en conductas negativas.

“No es fanatismo, es un sentimiento, un amor que uno siente por el equipo. Uno sufre cuando pierde, como en el caso mío que él puso ahí que me molesta que hablen mal y yo le expliqué que no es que moleste, es que hay que ver las cosas buenas que tienen las personas”, señaló.