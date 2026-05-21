Jean Scott, el exjugador del Herediano que volvió al club de una manera que jamás imaginó

Las redes sociales hoy están llenas de periodistas, aficionados y exjugadores que dieron un paso adelante, encendieron una cámara y tomaron un rol para hablar del equipo de sus amores, tendencia a la que se sumó el exfutbolista Jean Scott.

Durante el Clausura 2026, Jean se animó a seguir partido a partido, en cada cancha, al Herediano, el equipo de sus amores, con el que debutó en la máxima categoría en el 2012 y al que nunca le perdió la pista.

Jean Scott ha estado muy cerca del Herediano durante el Clausura 2026. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Este año, Scott se volvió a poner la chema del Team, pero ahora en una faceta diferente, como creador de contenido, lo que le valió seguir al equipo en 20 de los 22 partidos del certamen, solo se perdió los encuentros en Pérez Zeledón y Liberia.

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Jean Scott informa desde las entrañas del Herediano

Su cobertura no fue como la de un creador o periodista más, sino que el club le abrió sus puertas nuevamente y hasta viajó con el equipo en varias oportunidades y tuvo un acceso privilegiado desde adentro, como si se tratara de un integrante más de la institución.

En charla con La Teja, Jean nos contó qué lo motivó a dar este paso y darle voz y mostrarle al aficionado, esas cosas que muchos quisieran ver.

“Me siento muy agradecido, uno como herediano vivir los partidos tan cerca de ellos, le da un sabor diferente, vivirlo con otros heredianos, poder comentar de vez en cuando con los jugadores y con la gente del club. De mi parte muy agradecido, en Heredia siempre me han tratado muy bien y en esta nueva etapa de crear contenido, de hacer los videos, acompañar al equipo, he estado muy cerca.

“Hay personas que me han extendido la mano Jafet Soto, don Orlando Moreira, José Pablo García, (director de prensa) y Esteban (periodista del club). Me han hecho sentir parte del grupo y así ha sido toda la temporada, solo falté a dos partidos y en todos se sintió esa cercanía con el grupo, por el cual estoy muy agradecido”, comentó.

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La razón por la que Jean Scott decidió hablar del Team en redes sociales

Jean Scott participó en las previas oficiales del equipo previo a los partidos en las redes sociales del Herediano. (Captura pantalla/Captura pantalla)

La motivación de Scott por esta nueva faceta fue ver que mientras los creadores de contenido morados y manudos abundan, del Team habían muy pocos y al ver que otros no estaban dando el paso, se animó a hacerlo él.

“Un día me cuestioné por qué no había nadie que hablara del Herediano y un día se me ocurrió hacer un video, tuvo buena recepción y ahí empezó. Inició porque no estaba de acuerdo con que no se hablara de Heredia en redes sociales”.

“Ha sido un proceso bonito, más allá de que era un mundo nuevo para mí, porque yo no sabía ni editar un video, en qué red social subirlo ni cómo recibir los comentarios, que hay de todo tipo. Pero fue más que todo por eso: quería y sentía la necesidad que se hablara del Herediano y, si no había nadie, iba a hacerlo yo”, explicó.

Esta nueva faceta le valió acercarse de nuevo al club y estar allí presente, al punto que hace un par de semanas hasta le realizó una entrevista a Marcel Hernández, con la colaboración del club.

“Le cuento, no ha sido fácil, porque recibir una pregunta y hacerla, es muy diferente, también ha sido un proceso de aprendizaje y conocimiento en esa parte. He estado yendo a las conferencias de José Giacone y ahí me he ido puliendo, cómo preguntar, que suene bien, ha sido un proceso muy bonito.

“Con Marcel, más allá de que somos amigos y quería que se diera de forma natural, una conversación para hablar de fútbol, quiero darle a la gente, al aficionado, que se sienta cerca de los protagonistas también, que le puedan externar a la gente lo que sienten. Espero tener más de esas entrevistas con diferentes jugadores para que los conozcan”, destacó.

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Jean Scott cuestiona el trato mediático hacia Herediano

Jean Scott miliitó con diversos equipos en el fútbol de Costa Rica. (Jorge Castillo)

Otro detalle por el que Jean metió la mano y lo conoce como futbolista es que en muchos medios de los florenses generalmente se habla para tirar o criticar y cuando hace las cosas bien se le baja el piso o no se menciona igual que lo negativo.

“A Herediano siempre le buscan algo malo, usted ve muy pocas notas en que se hable bien de Heredia o le reconozcan cosas, que es líder y no se habla de eso, entonces hay que poner el nombre del equipo desde otro plano, no solo lo que cierta prensa quiere que la gente vea, que muchas veces es desde un lado amarillista o de morbo y estamos haciendo un trabajo entonces para que el club se vea de otra manera”, detalló.

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El contenido de Jean puede seguirse en Instagram, TikTok, YouTube y programas como Fanátikos en Tigo Sports.