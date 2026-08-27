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Herediano se juega la vida en la Copa Centroamericana con un once que tiene una falencia muy grande

Paulo Wanchope lanzó este once para jugarse la vida en la Copa Centroamericana ante Antigua

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Por Sergio Alvarado

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Debut de Paulo César Wanchope en el banquillo del Herediano; se enfrenta a Sporting FC por la Jornada 05 Apertura 2026
Paulo Wanchope disputará un partido vital apenas en su inicio en el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Paulo Wanchope y el Herediano se juegan la vida este miércoles, a las 6:30 p.m, en el encuentro contra Antigua que disputarán en el estadio Nacional por la Copa Centroamericana.

Los florenses deben ganar y esperar que el Estelí de Nicaragua no lo haga para buscar un boleto a la próxima fase, por lo que tiraron un once con el que buscarán salvarse.

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Una vez más, el equipo saldrá sin delanteros para un certamen vital a nivel internacional, que además da el paso a la Copa de Campeones de Concacaf.

Dany Carvajal, Darryl Araya, Keysher Fuller, Keynner Brown, Reggy Rivera, Everardo Rubio, Eduardo Juárez, Aarón Murillo, Elías Aguilar, Allan Cruz y Aarón Suárez.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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