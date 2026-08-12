Herediano se llevó otro golpe que lo tiene con una velita encendida y al borde del abismo

El Club Sport Herediano está al borde del abismo en la Copa Centroamericana después de un empate frente a Marathón de Honduras y una derrota contra Alianza en El Salvador.

Esta semana, los vigentes campeones de Costa Rica no tienen actividad; sin embargo, el martes, Real Estelí se impuso 3-1 al Alianza, mientras que el segundo juego de este grupo será este jueves cuando Marathón se mida ante Antigua de Guatemala.

Herediano quedó más comprometido tras el triunfo de Estelí en Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La victoria del Tren del Norte deja al Team casi eliminado, debido a que cuenta con solo una unidad. Al pasar solo dos equipos de los cinco por grupo, ya hay dos clubes con seis unidades.

Estelí es el líder del sector con seis puntos y un gol positivo de cuatro; Alianza, segundo, tiene los mismos puntos, pero con balance de cero en anotaciones.

Marathón tiene un juego menos que los florenses y una unidad; seguido por Heredia, que también tiene el punto que consiguió contra los catrachos, pero un saldo negativo de uno, y en el fondo, Antigua, virtualmente eliminado.

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Tras esto, el Team visitará al Real Estelí en la siguiente jornada en Nicaragua, y en caso de derrota o empate, quedará automáticamente eliminado.

El grave problema es que los pinoleros no caen en su estadio desde el 28 de noviembre de 2023, en la final de ida ante la Liga Deportiva Alajuelense, cuando perdieron 0-3.

Heredia depende de otros resultados para poder avanzar en Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los florenses también necesitan que Marathón preferiblemente no derrote a Antigua este jueves en Guatemala, para que no se les despeguen tres equipos en la lucha por ese pase a cuartos de final.

El duelo entre catrachos y chapines será el jueves a las 8 de la noche, mientras que Heredia visitará Nicaragua el martes 18 de agosto a las 9 de la noche en el estadio Independencia del Real Estelí.