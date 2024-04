Herediano sigue cediendo puntos y empata a tres ante el colero de la general en su propia casa

Grecia dio la sorpresa al empatar 3 a 3, en condición de visitante, ante el Herediano, en un juego donde tuvo dos goles de ventaja ante el alicaído líder, que rescató un punto en los minutos finales

Los griegos jugaron a lo suyo... y el Team siguió en lo suyo, en esa caída terrible en su rendimiento. Pero al menos raspó un punto cuando tenía tres perdidos.

Herediano y Grecia empataron a tres en un juego reñido. (Prensa Grecia )

Los visitantes se pararon bien, sabiendo que los florenses tenían que lavarse la cara y que ellos eran una víctima propicia. El líder contra el penúltimo y el principal candidato a descender tenía que dar, en la mayoría de los casos, un resultado lógico.

Pero no en estos momentos. No cuando Herediano se derrumbó, sobre todo en defensa y aunque el entrenador de la Selección Mayor, Gustavo Alfaro, implore que no maltratemos a los jóvenes, sin duda, el mal rendimiento coincide con la ausencia de Aarón Cruz en la puerta y la presencia del juvenil Alexandre Lezcano.

Es un gran prospecto, pero le falta comer zacate y le falta salir con todo en el área, sin miedo. En los tiros de esquina siempre se la pusieron difícil y el joven portero sufrió. Al punto que recibió tres goles, productos de bola muerta, en el primer tiempo, y en dos de ellos con alguna responsabilidad. Ya escribiremos de eso.

Rodrigo Noya festejó con todo su gol. (Prensa Grecia )

Grecia llegó muy presionado por la victoria que obtuvo, unos minutos antes, Santos contra Liberia 3 a 0, pero soportaron, sabían a qué jugar, supieron cómo defender y cómo atacar.

Herediano, lo contrario. El equipo luce embotado, no es que no llegue, pero la fragilidad defensiva le pasa una alta factura, que repercute en el factor confianza de los dirigidos por Héctor Altamirano. El Team necesita un aire, un respiro, un triunfo, sanar. Y difícilmente lo hará ante el Pachuca de visitante el miércoles entrante. Altamirano tiene mucho trabajo por delante.

El primer gol de Grecia cayó rapidito. El Team tenía la bola y se insinuaba, pero Grecia tiene maña, y aprovechó la bola muerta. Al minuto 8, un córner llegó al área, la peinó Rodrigo Noya y cerró solo al segundo palo Jean Carlo Agüero, para en dos toques de balón, abrir el marcador.

Heredia empató rápido, por un error del guardameta Liborio Sánchez. El mexicano Everardo Rubio remató con potencia, la bola hizo una curva y era complicada pero la técnica de Liborio no fue buena, quiso rechazar hacia arriba, fuerte pero no lo hizo bien. Quedó corta y en dirección al marco. Tomó para arriba y bajó dentro del marco, haciendo inútil el segundo esfuerzo del guardameta. Eso fue al minuto 23.

El Team tiene a San Carlos respirándole en la nuca. (Prensa Grecia )

Tres minutos después, llegó el segundo gol del Grecia y el primer error de Lezcano. Un córner llegó al área chica, donde el portero salió pero no al punto donde debía ir, sino metros después. Aarón Salazar peinó la bola hacia atrás y Lezcano quedó a medio palo. La bola siguió su curso y florense fue por ella y parecía que la tenía controlada pero soltó la bola ante la presencia de su compañero Allan Cruz. La bola quedó suelta y Noya se volcó para meter un golazo. Al 39′, otro córner al primer palo. Kenner Gutiérrez rozó de cabeza y la mandó al fondo. La bola en el área chica es del portero. El 3 a 1 era pesado para un Team que buscaba la luz y que estaba perdiendo el liderato no más al terminar el primer tiempo.

En el complemento, un tiro de esquina a favor de los locales llegó al área griega y Andy Rojas metió el pie para bajar la bola y hacer un control corto, la bola picó y el juvenil la pegó de media volea, suavecito, al ángulo de mano derecha de Liborio. Tremendo gol y un 3 a 2, al 54′, que ponía el juego muy emocionante.

Después de eso, fue el juego de ataque contra defensa. Ya Grecia se protegió, confió en su fortaleza, el resguardo defensivo a ultranza y el Team luchaba contra el reloj, contra la presión, contra el rival y contra esa cosa rara que le ha sucedido en los últimos partidos. Las más claras fueron un remate de Gerson Torres al 68′ que salvó Liborio en forma espectacular y otro remate de Juan Miguel Basulto que pegó en el poste.

El Team hacía todo lo posible por lo menos por conseguir el empate, pero las panteras defendieron bien, cerraron espacios, se comportaron a la altura, pero no pudieron en una jugada de táctica fija, que Basulto envió al fondo de la red, in extremis, al 88′.

Al Team le está costando, parece que su curva de rendimiento decrece, en el peor momento posible.