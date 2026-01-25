Herediano sorprende al dejar figuras importantes en el banquillo ante Liberia

El Herediano busca seguir su buena racha esta tarde con su visita a Guanacaste para medirse a Liberia; sin embargo, José Giacone sorprendió al dejar a Elías Aguilar en banca y también al goleador rojiamarillo Marcel Hernández.

José Giacone dejó a dos figuras en la banca ante Liberia (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dani Carvajal es el arquero; quien estará acompañado en la formación titular por Getsel Montes, Yurguin Roman, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Haxzel Quirós, Emerson Bravo, Everardo Rubio, Allan Cruz, Aarón Murillo y Jurguens Montenegro.

Los florenses juegan a las 3 de la tarde en el estadio Edgardo Baltodano con la consigna de mantener la racha perfecta.

Por su parte, los pamperos buscan la primera victoria del semestre tras dos empates y una derrota en las primeras fechas.