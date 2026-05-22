Herediano va un paso adelante y suelta una bombita

Aarón Suárez fue anunciado de manera oficial por parte del Herediano, luego de su paso por Europa.

“Bienvenido al campeón macional. El jugador Aarón Suárez será nuevo refuerzo de nuestro equipo para el próximo torneo de Apertura 2026. Suárez se une a “El Team” luego de su paso por el fútbol de Turquía, donde militó en el Igdir FK", publicó Herediano en un comunicado de prensa.

Aarón es nuevo jugador de Heredia (JORGE CASTILLO)

Suárez viene de poca regularidad en el fútbol turco, en el que anotó un tanto el 9 de febrero en el triunfo de 6-0.

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El volante del campeón nacional jugó seis duelos en el certamen turco de la segunda categoría donde fue vendido por Alajuelense.