Herediano volvió a decepcionar y no pudo con Inter San Carlos en casa

El Club Sport Herediano a duras penas pudo conseguir un empate este domingo por la noche en el Carlos Alvarado cuando recibió al Inter San Carlos.

El duelo entre florenses y tafas cerró con marcador de 1-1 en un juego que era puro trámite para ambas escuadras, porque matemáticamente, están fuera de opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Es el segundo encuentro consecutivo en el que los heredianos no pueden hacer de su casa una fortaleza, en medio del difícil momento que vive el club.

Los florenses, dirigidos por Jafet Soto, quedaron eliminados el jueves, cuando enfrentaron al Saprissa y en el caso de los norteños se esfumaron sus posibilidades tras el partido contra Cartaginés, en el cual consiguieron la paridad.

Herediano a duras penas logró un empate ante Inter San Carlos, este domingo. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Se repartieron honores

El gol de Heredia llegó al minuto 18. Keyner Brown anotó de cabeza en el área chica, luego de un tiro de esquina cobrado por Elías Aguilar.

Después del gol del defensor, Allan Cruz al minuto 20, estuvo cerca de marcar el 2-0, tras un pase de Luis Ronaldo Araya, pero la pelota se fue a un costado del arco del meta norteño.

Keyner Brown (99, de espaldas) anotó el gol para el Team. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Wílmer Azofeifa intentó la paridad, al minuto 37, gracias a un pase de Sebastián Castro, pero no logró sorprender al portero Danny Carvajal.

En la segunda parte, los tafas intentaron por varios momentos dejarse la victoria.

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Al 63 llegó el empate para Inter San Carlos, dejando en silencio a la afición rojiamarilla que llegó al estadio de Santa Bárbara.

Luego de estar fuera durante algunas fechas, Randy Vega reapareció para lucirse con un golazo, tras un remate de zurda, luego de recibir un servicio de Joel Campbell.

Y al 77, Erick “Cubo” Torres estuvo cerca del tanto de la victoria; fue una opción clarísima, tras rematar de cabeza, dentro del área, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Douglas Sequeira, desde el banco, se lamentó porque sabía que era el gol de la victoria de su equipo.

Con este resultado, Inter se mantuvo en el sexto puesto, con 20 puntos, mientras que Heredia, actual campeón nacional, se colocó en el octavo lugar de la tabla, con 15 unidades.