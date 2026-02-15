Herediano y Cartaginés envían a la cancha a exfiguras de cada uno que le meten picante al duelo por el liderato

Herediano y Cartaginés se juegan el primer lugar del torneo en Santa Bárbara a partir de las 8 de la noche, en un partido en el que figuras que brillaron en el rival, hoy defienden la camisa del contrincante, y que además no tuvieron la mejor salida en su momento de dichas instituciones.

Herediano y Cartaginés se juegan el liderato (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Fernán Faerron vuelve a medirse a su último equipo tras su polémica salida de Heredia; junto al defensa estarán en cancha Kevin Briceño, Claudio Montero, Douglas López, Johan Venegas, Cristopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesen y Suhander Zúñiga.

El Herediano, por su parte, tendrá al exbrumoso Marcel Hernández en el ataque, esperando que aplique la ley del ex y, junto a él, Dany Carvajal, Getsel Montes, Drryl Araña, Aarón Murillo, Keyner Brown, Haxel Quirós, Daniel González, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez y Allan Cruz.