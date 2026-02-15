Deportes

Herediano y Cartaginés envían a la cancha a exfiguras de cada uno que le meten picante al duelo por el liderato

Fernán Ferron que tuvo una salida turbia del Herediano llega ahora vestido de azul para buscar el liderato, mientras que Marcel Hernández buscará anotarle a su exequipo

Por Eduardo Rodríguez

Herediano y Cartaginés se juegan el primer lugar del torneo en Santa Bárbara a partir de las 8 de la noche, en un partido en el que figuras que brillaron en el rival, hoy defienden la camisa del contrincante, y que además no tuvieron la mejor salida en su momento de dichas instituciones.

Fernán Faerron vuelve a medirse a su último equipo tras su polémica salida de Heredia; junto al defensa estarán en cancha Kevin Briceño, Claudio Montero, Douglas López, Johan Venegas, Cristopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesen y Suhander Zúñiga.

El Herediano, por su parte, tendrá al exbrumoso Marcel Hernández en el ataque, esperando que aplique la ley del ex y, junto a él, Dany Carvajal, Getsel Montes, Drryl Araña, Aarón Murillo, Keyner Brown, Haxel Quirós, Daniel González, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez y Allan Cruz.

