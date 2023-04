Heredianos lamentan falta de competencia en la portería

Aficionados del Club Sport Herediano lamentan la falta de competencia en el arco rojiamarillo, la cual ha dado lugar a que este sea una de los departamentos que urge corregir.

El arquero titular del Herediano es Bryan Segura, pero no genera la confianza necesaria en una gran parte de los fanáticos, pese al respaldo de sus compañeros y del técnico Jeaustin Campos.

20/04/2023 Estadio Coleta Fonseca, Guadalupe. El Club Sport Herediano recibió al Club Sport Cartaginés, en partido de la jornada 19 del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

En la suplencia está el juvenil Steven Orias, de quien se dicen grandes cosas, pero que ha tenido muy pocos minutos y no cuenta con experiencia.

Al Team le está pasando factura aquel supuesto negocio que Saprissa había hecho con Herediano para intercambiar porteros. Aunque no se dijo de forma oficial, el trueque consistía en que Esteban Alvarado, suplente en Heredia, pero un portero de jerarquía, pasaría al Saprissa, mientras que Aaron Cruz, guardameta morado, llegaría al Team.

Herediano finiquitó con Alvarado y este se incorporó al club tibaseño, pero Cruz no llegó a un acuerdo con Saprissa y dejó a Heredia con solo un portero de garantías y que aún así no genera mucha seguridad.

Bryan Segura ha tenido muy buenos partidos. (Rafael Pacheco Granados)

El asunto se hizo más notorio cuando este jueves, Segura le entró mal a un disparo lejano de Dylan Flores, que no pudo atrapar y se fue al fondo de las redes. Fue el tercer gol brumoso, que sepultó cualquier deseo de reacción de los dirigidos por Jeaustin Campos.

En el estadio se empezaron a oír, no a viva voz, pero sí entre algunos aficionados, que era hora de que lo cambiaran porque no genera confianza.

Según Unafut, Segura ha jugado los 19 partidos de titular, solo en uno salió de cambio. Acumula 1.695 minutos jugados y le han clavado 37 goles.

Elena Picado, seguidora florense, comentó que Segura no le genera seguridad al equipo y que la salida de Alvarado antes de asegurar a Cruz fue una mala jugada.

“Yo entiendo que Esteban ya no quería estar y no se puede obligar a nadie a que esté donde no quiere, pero debieron asegurarlo. Creo que a Bryan le falta nivel y eso lo da la competencia”, dijo.

Otro aficionado, Steven Oviedo, cree que Segura es de los últimos quince años, el guardameta que menos seguridad le ha dado al Team. “No está capacitado para llevar el peso del equipo, tiene limitantes y para el otro torneo estará Aaron Cruz y se dice que Andrés Lezcano. No creo que le alcance para quedarse”, comentó Oviedo.

Pablo Mora comentó que Segura es muy pequeño para ser portero. “El alcance que él tiene es corto, un remate esquineado cuesta que le llegue y en el juego aéreo, en una etapa decisiva es complicado, hombres como Kendall Waston le puede ganar el salto sin problema”, expresó.

Aaron Cruz iba a llegar al Herediano, pero no finiquitó con Saprissa. (Jose Cordero)

El técnico Jeaustin Campos, sin embargo, acuerpó la actuación de Segura y dijo que ha hecho grandes partidos.

“Es parte del ser humano cometer errores, pero gracias en muy buena parte por Bryan empatamos contra Alajuelense, sin desestimar al resto. Las intervenciones de Segura fueron fundamentales para nosotros traernos un punto de Alajuela”, expresó Campos en la conferencia de este viernes.

“Independientemente, de la situación circunstancial desde el punto de vista del gol, había hecho un buen partido, en las otras anotaciones no tuvo nada que ver, creo que hay que tener cierta tolerancia, y desconozco cómo fueron los partidos anteriores”, añadió Jeaustin, quien, precisamente, era el que tenía a Aaron Cruz en la banca y a veces en las gradas.

“Hablé con él y tiene toda mi confianza”, manifestó el timonel.

Los jugadores también respaldaron al portero y le agradecieron el buen torneo que ha hecho para el cuadro florense.

Por ejemplo, el capitán Yeltsin Tejeda acuerpó al guardameta.

“Son errores que pasan y van a seguir pasando, lo que no podemos hacer es bajar la cabeza faltando quince minutos, eso no puede pasar. Puede pasar que nos metan un gol por un error, pero si nosotros seguimos luchando pudo ser diferente”, expresó.

John Jario Ruiz dijo que el fallo de Segura y el de Diego González no son solo de ellos.

“Fallamos todos, los once que estamos adentro, no es a ellos, se apoya a todos independientemente quien tuviera un minierror. Antes pasó alguna situación por eso es de todos”.

Pese a todo esto, los aficionados rojiamarillos sienten un poco de desconfianza con Bryan Segura.