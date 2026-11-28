El amor que siente por Alajuelense hizo que Jean Carlo Mora, un aficionado rojinegro, llevara su pasión por el conjunto liguista a otro nivel: hace unas semanas logró tatuarse la fachada del estadio Alejandro Morera Soto y la camisa de uno de sus grandes ídolos, el exvolante Pablo Gabas.

Sin embargo, más allá de ese gesto de pasión, el manudo vive horas de mucha tensión por lo que se juega su equipo este sábado ante San Carlos. La Liga se juega la clasificación a la segunda fase del Apertura 2026, cuando enfrente a los Toros del Norte, en el estadio Carlos Ugalde, a partir de las 7 de la noche.

Jean Carlo, quien tiene 25 años y vive en San Pedro, en Vásquez de Coronado, reconoció que, previo a este encuentro, se sentía nervioso, sin embargo, confía en que el técnico Óscar Ramírez y los leones puedan sacar la tarea en territorio sancarleño para buscar la ansiada copa 32.

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Jean Carlo Mora llevó su amor por la LDA a otro nivel y se tatuó el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Me siento bastante nervioso, de mañana (sábado) espero un partido bastante cerrado, con una Liga bastante ofensiva y confío en un gane por la mínima.

“Sin embargo, le soy sincero, mi enfoque está más en la Centroamericana, ambos partidos contra Cartago me parecen más complicados que todas las finales internacionales que hemos jugado, sin embargo quedar descalificados del torneo local también sería un fracaso, confío mucho en (Ronaldo) Cisneros y (Juan Pi) Añor para sacar ambos partidos”, comentó.

Enamorado

Jean Carlo contó que heredó el amor por el rojo y negro de su padre, don Juan Carlos, y desde hace un año venía pensando en plasmar en su piel algo relacionado a su Liga.

“La idea de hacerme el tatuaje de la LDA nació hace un año, porque quería tener un recuerdo de la Catedral antes de que llegue el nuevo estadio y quería tener un recuerdo de Pablo Gabas, por todo lo ha hizo en el equipo.

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Jean Carlo heredó el amor por el rojo y negro de su padre, don Juan Carlos Mora. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Mi tatuador hizo un diseño, pero con el tiempo le fuimos haciendo cambios. Al inicio era solo el estadio y se cambió el estilo de las letras, el diseño original tenía la cancha, pero se modificó por el tema del tamaño y la incorporación de la camisa, primero quería poner la camisa de Gabas y la de Wardy Alfaro, pero nos decidimos por dejar una”, comentó emocionado.

Mora contó que el tatuaje se lo hizo el jueves 12 de noviembre en una sola sesión que tardó cerca de seis horas.

“Me lo hice en el muslo de la pierna derecha. Estaba muy emocionado durante el proceso, cuando lo terminé lo colgué en mis redes sociales y etiqueté a Gabas y no me imaginé que iba a recibir tan buenos comentarios, muchas personas que no me conocen me escribieron en redes y estoy feliz, quería que quedara bien lindo.

“La verdad superó mis expectativas, estoy muy satisfecho, porque el tatuador, Diego Rivera logró plasmar todo lo que quería, es un tatuaje que representa mucho para mí y me siento muy feliz, porque conforme va sanando se ve más bonito y la gente que lo ve me felicita, han reaccionado muy bien”, comentó.

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Pablo Gabas también tiene un espacio importante en el tatuaje de Jean Carlo. Foto: archivo. (Captura de video Youtube Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Un ídolo

“Le escribí a Pablo y le agradecí, porque ha sido mi inspiración y la gente lo quiere mucho y por eso él lo compartió en sus redes, fue muy lindo para mí ver su historia en Instagram, en donde aparece mi foto”, añadió.

Jean Carlo dice ser un aficionado muy envenenado, pero no se cierra ante la realidad de su equipo.

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“Soy envenenado, pero crítico, pero eso no quita que me guste ir al estadio, agarro mi moto y me voy solo, o a veces me encuentro con algunos amigos, porque lo importante es estar presente, apoyar al equipo.

Este tatuaje se hizo durante seis horas. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Hace un tiempo compartía mi pasión con un gran amigo, Óscar Alfaro, pero lamentablemente falleció y siempre lo recuerdo cuando voy al estadio y ahora me acompañan Gabriel y William (no dio sus apellidos), quienes comparten conmigo.

“La verdad es para mí, la prioridad es que ganemos el cuarto título de la Copa Centroamericana, pero eso no quita que quiera el campeonato nacional y si no avanzamos a las semifinales sería muy duro, doloroso, porque por segundo torneo consecutivo no lo logramos y sería una deuda muy grande a nivel local y ya nada justificaría que el equipo no se puede meter en la siguiente fase”, dijo.