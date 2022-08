Hermano de “Chucky” Lozano está feliz en Guápiles

Bryan (derecha) es hermano del delantero mexicano Hirving "el Chucky" Lozano y llegó al Santos de Guápiles para la presente temporada. Cortesía.

El mexicano Bryan Lozano reforzará al Santos de Guápiles y uno de los que le aconsejó venirse para Costa Rica fue su hermano, el conocido delantero Hirving “el Chucky” Lozano.

El jugador, de 25 años, se desempeña como volante o extremo derecho y se formó en las ligas menores del Pumas. Jugará con los santistas hasta el 2024.

El azteca fue habilitado para jugar antes de la jornada 4, en la que los caribeños se enfrentaron contra Guanacasteca, el 7 de agosto anterior. Él entró al minuto 59 del partido que perdieron 1-0.

Bryan sueña con hacer un buen papel y ser llamado a la selección mexicana para el Mundial de Catar.

- ¿Cómo se siente con esta oportunidad que le da el fútbol costarricense?

Muy contento, muy agradecido por esta oportunidad que me está dando el club de Santos y muy motivado para arrancar bien y hacer mi trabajo de la mejor forma posible, para darle muchas alegrías al club.

- ¿Cómo se ha sentido en Costa Rica?

La verdad me he sentido muy bien, me han recibido muy bien, no me siento lejos de casa y eso ayuda mucho para enfocarme y desempeñar un buen trabajo en cancha. La verdad en el club me tratan muy bien.

No conocía el país, ni siquiera en condición de turista, y me gusta la naturaleza. A mí me gusta la vegetación y he ido a algunos lugares en donde me he sentido acogido, la gente es muy alegre, me gusta lo que he conocido, el ambiente es acogedor.

El mexicano fue contratado hasta el 2024. Prensa Santos.

- ¿Hace cuánto iniciaron las negociaciones para vincularse al club?

En el mes de junio conversé con la directiva del equipo y así comenzó el proceso. Me contaron del proyecto, lo que se ha logrado en el equipo y eso me gustó mucho, entonces no dudé en tomar la decisión de venir a Costa Rica.

La verdad nos buscamos mutuamente, tengo una relación con uno de los directivos del club (no reveló el nombre). Me motivó ver el crecimiento del equipo, saber que es una fuente de buenos jugadores, la posibilidad de hacer un buen trabajo y poder lograr los objetivos que tiene.

- ¿Qué tanto conocía del Santos antes de llegar al país?

Sabía que compitió a nivel internacional en la Liga Concacaf, que es una ventana importante para los clubes y ya luego me empapé de lo que hace a nivel local.

- ¿Qué le puede aportar Bryan al Santos?

Creo que ofensivamente bastante, vamos a trabajar para conseguir goles o asistencias, de mi parte daré lo mejor para que el conjunto sea el beneficiado.

- ¿Se ha logrado adaptar al clima de Guápiles?

Voy a ser sincero, la primera semana me pesaba mucho el clima, pero conforme pasaron los días me fui acostumbrando, ya me voy aclimatando.

- ¿Cómo ha trabajado con el técnico Luis Fernando Fallas?

Al inicio no podía estar de lleno con el equipo, entrenaba con ellos, pero no podía jugar porque no tenía el permiso de trabajo aprobado.

Hemos hablado del estilo de juego, saber lo que él quiere y lo que puedo ofrecerle para hacer una buena mancuerna con él y con el equipo, para dar lo mejor y aportar lo mío, para sumar.

Bryan tiene 25 años y es su primera experiencia en el fútbol de Costa Rica. Prensa Santos.

Apoyo familiar

- ¿Cuál fue la reacción de Hirving cuando supo que venía para Costa Rica?

Cuando le comenté quise saber su opinión, siempre estamos en contacto, le hablé de la oportunidad y de lo que me ofrecían en el equipo y tampoco dudó.

Él me dijo: ‘Toma esa oportunidad, échale ganas’. Me dijo que me concentre y solo piense en el fútbol para que pueda sobresalir en el grupo, para obtener grandes cosas.

En algún momento me dijo que cuando pudiera quiere darse una vuelta para estar conmigo, verme jugar. Sé que ahorita es difícil por su trabajo en el Nápoles y por la selección, pero quiere acompañarme.

El jugador vive en el país con su novia Emily. Cortesía.

- ¿Cómo ve su familia esta oportunidad?

Muy bien, todos me dan un gran apoyo, contentos de que esté jugando, eso también me ha ayudado para que la adaptación fuera más fácil.

Ahorita vine con mi novia Emily, mi hermano Alejandro y mis primos Santiago y María José. Mi novia se quedará conmigo y mis primos aprovecharon para pasear conmigo.

- ¿Le gustaría ser llamado a la selección mexicana para la Copa del Mundo?

Es un sueño ser convocado para representar a tu país y primero Dios se dé, creo que si se hacen bien las cosas, las oportunidades se pueden dar y este es un año de puro fútbol, el ambiente es muy agradable, el Mundial es una fiesta que disfrutamos todos y es un año especial.

- Además del fútbol, ¿qué le gusta hacer a Bryan?

Soy mucho de estar en casa, de disfrutar a mi familia, cuando se puede me gusta ir a pasear. Me considero una persona reservada, de estar con mi núcleo.