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Hernán Medford da una nueva mala noticia para el Saprissa de cara a la semifinal contra Liberia

Albert Barahona tiene una enfermedad explicó Medford en conferencia de prensa

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Por Eduardo Rodríguez

En el Saprissa hay una nueva mala noticia, esto porque el técnico Hernán Medford, en conferencia de prensa, diera la alerta con un jugador que podría ser baja para este domingo, y se sumaría a las ya conocidas sanciones de Fidel Escobar, Mariano, Torres, más otros lesionados.

El Pelícano confirmó que el volante Albert Barahona está enfermo, por lo que podría ser una nueva baja de cara al trascendental choque de semifinales contra Liberia, en el que los morados se juegan el todo por el todo en el certamen.

Medford volvió a Saprissa tras 20 años
Medford dejó en duda la participación de Barahona para el domingo (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Nos ha tocado duro lo de las lesiones en este equipo, porque ahora Barahona también está enfermo. Entonces hemos estado con una mala suerte a nivel de enfermedades; a veces, no son lesiones, sino enfermedades, pero con lo que tenemos nos tiene que alcanzar”, explicó el timonel morado.

Barahona ingresó de cambio en el primer duelo en el Edgardo Baltodano tras entrar en los minutos finales, además de ser estelar contra Puntarenas en el Lito Pérez, jugar todo el choque contra Guadalupe y ser cambio en el clásico que se disputó en Alajuela.

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Antes del compromiso contra los manudos, por el Clausura 2026, Barahona no sumaba minutos desde la victoria 2-1 contra Herediano a inicios de marzo.

Ante las bajas recientes del equipo, Barahona podría ser considerado para este partido de semifinales de vuelta en el que Saprissa tiene que ganar; de lo contrario, quedará eliminado, salvo que el juego acabe en empate y en penales se defina al finalista.

La ida finalizó con empate a uno y el segundo juego será este domingo a las 4 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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