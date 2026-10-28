Hernán Medford echó mano a tres de las figuras más criticadas por la afición para enfrentar al Luis Ángel Firpo

Hernán Medford tuvo que hacer cambios en su once para enfrentar al Luis Ángel Firpo (MARVIN RECINOS/AFP)

Saprissa y Luis Ángel Firpo de El Salvador se medirán este miércoles a las 6:30 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás en el partido de vuelta del repechaje por un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Los morados buscan un triunfo que los meta en el principal torneo del área tras empatar a cero en el juego de ida hace ocho días en San Salvador, un marcador que obliga a los morados a triunfar para lograr el boleto.

Si el encuentro de nuevo quedara sin goles, se irán a tiempos extras y penales si fuera necesario.

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Así alinea Saprissa ante Luis Ángel Firpo

Tras contar con varias bajas confirmadas por lesión como Kendall Waston, Sebastián Acuña, Sebastián Padilla y Orlando Sinclair, el técnico Hernán Medford debió meterle mano al once para enfrentar a los cuscatlecos.

Por su parte en la defensa están las figuras más señaladas por los aficionados en encuentros anteriores.

Saprissa saldrá con Abraham Madriz, Pablo Arboine, Joseph Mora, Gerald Taylor, Albert Barahona, Mariano Torres, Fidel Escobar, Andrey Soto, Luis Paradela, Gerson Torres y Newton Williams.

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