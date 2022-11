Hernán Medford: ”El que no esté positivo que ni gaste la plata para ir”

Hernán Medford quiere llenar el Colleya de positivismo. (JOHN DURAN)

El entrenador del Club Sport Herediano, Hernán Medford, fue muy claro con los aficionados heredianos que no están positivos de cara al último juego del Apertura 2022.

‘Siempre he dicho, los aficionados siempre serán importantes, entonces, obviamente esperamos el apoyo de ellos y el que no sienta que no vamos a pasar, el que está negativo , que no gasten la plata para ir”, dijo.

Apeló más bien al sentimiento de la afición que cree para alentar al equipo.

“El que va a ir a apoyar bienvenido sea, así tiene que ser, es un mensaje para llenar de positivismo alrededor del partido de mañana (este sábado).

Hernán dijo que sus jugadores están motivados al cien por ciento.

“A como la semana pasada hicimos el peor partido del campeonato, mañana tenemos que hacer el mejor partido”, expresó.