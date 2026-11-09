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Hernán Medford marcó la cancha a los que les quieran bajar el mérito al liderato de Saprissa

Hernán Medford habló de manera tajante sobre la forma en que Saprissa derrotó a Puntarenas FC

Por Sergio Alvarado

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Hernán Medford, técnico del Saprissa, salió al paso de quienes cuestionan el rendimiento y las formas de su equipo que, pese a todo, es líder del torneo.

El Pelícano defendió que este domingo salieron con todo a buscar el triunfo ante Puntarenas FC y que no hay elementos para que puedan afirmar lo contrario.

Una vez más, la afición se metió con el juego del equipo durante el segundo tiempo hasta que a los 88 minutos finalmente llegó el tanto del triunfo.

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Hernán Medford defiende el juego de Saprissa ante las críticas

“Fuimos un equipo que desde el primer minuto, desde el primer momento fuimos a buscar el triunfo y el gol. Nadie puede decir que no salimos a buscar el triunfo porque así fue y, obviamente, nos costó, eso no vamos a obviarlo.

“Puntarenas se paró bien, pero siempre lo salimos a buscar. Nadie va a decir que iba a ser fácil; hoy en el campeonato no hay partidos ni equipos fáciles, por eso esto está tan cerrado y se ve la tabla de clasificación hay tantas opciones. Cada partido costará y será una final”, comentó.

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Medford destaca que Saprissa depende de sí mismo para ser líder

Para Medford, su equipo es líder por méritos propios y ha respondido en los momentos importantes y ha destacado la ventaja que tiene sobre sus rivales para el liderato.

“Hoy la gran diferencia para nosotros es que dependemos de nosotros, y cuando usted depende de uno mismo, pues está un poco más tranquilo, esa es la ventaja que tenemos. El campeonato se vuelve interesante; no sé hace cuánto no se ve un cierre para los cuatro clasificados así”, dijo.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.