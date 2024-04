Hernán Medford reveló si Alajuelense lo buscó para ficharlo como técnico

A Hernán Medford hasta el momento le están saliendo las cosas bien con Sporting FC. Foto: Prensa Sporting.

Hernán Medford es de los que dicen las cosas como son y lo ratificó una vez más en una entrevista en 120 minutos, de radio Monumental, al confesar que Liga Deportiva Alajuelense lo buscó hace años para que dirigiera a los manudos.

La confesión salió cuando Pablo Guzmán le preguntó si el club rojinegro lo ha llamado para ofrecerle brete. En ese momento también habló de Saprissa.

“La vez pasada me preguntaron si a mí me hablaron de Alajuelense y les voy a ser sincero, a mí nunca la dirigencia de Saprissa me ha llamado para ser técnico desde que está Horizonte Morado, pero sí uno de los exgerentes deportivos de Alajuela, porque era un candidato para dirigir a la Liga.

“Hace dos años era candidato para dirigir en Alajuelense, el que no me cree, lo tengo en WhatsApp y se los puedo enseñar para que después no me digan mentiroso”, comentó Hernán.

Aunque no quiso decir el nombre del gerente deportivo que lo buscó, todo apunta que ese sería Agustín Lleida y, pese a las conversaciones, al final no se llegó a un acuerdo, pero agregó que hubiera aceptado sin problemas.

Nada en Saprissa

El actual técnico de Sporting FC comentó que en Tibás aún no le han tocado la puerta para que regrese a dirigir al Monstruo y que no se echa morir por eso, porque sabe que el fútbol da muchas vueltas.

“Cuando uno es tentado por un equipo, te busca un dirigente y negociamos, pero por eso lo digo abiertamente, desde que Horizonte Morado administra el Saprissa ninguno de sus directivos ni director deportivo me han llamado, pero en Alajuela sí sucedió con un gerente deportivo, para entrevistarme para ser uno de los candidatos”, dijo.

Medford aseguró que eso no significa que está enojado con la directiva morada, por eso actualmente mantiene una buena relación con el presidente Juan Carlos Rojas y confesó que si en el futuro lo buscan, no tendrá problemas para escucharlos.

Hernán actualmente tiene a Sporting en la sétima posición del Clausura 2024, a cinco puntos de los puestos de clasificación, pese que ve complicado meterse a semis, está satisfecho con su rendimiento de levantar a los paveños del bajón que tuvieron cuando los dirigió el mexicano Francisco Palencia.