Hernán Medford se enojó por una pregunta sobre Elías Aguilar, capitán de Herediano

Hernán Medford esquivó la pregunta más incómoda que le hicieron en la conferencia de prensa, tras derrotar a Liberia 1 a 0, en el estadio Carlos Alvarado.

A Hernán Medford no le gustó que le preguntaran sobre las suplencias de los jugadores. (Jorge Navarro/Jorge Navarro.)

Al Pelícano le consultaron que por qué se había guardado en la suplencia a Elías Aguilar, un hombre importante y constante en el cuadro rojiamarillo. Medford contestó, pero se notó que no le gustó que le preguntaran por el capitán rojiamarillo.

LEA MÁS: Hernán Medford toma decisiones sorpresivas en la alineación del Herediano

“No le doy explicaciones a los jugadores, menos a ustedes, en Herediano hay 30 jugadores y cualquiera puede jugar, no tengo que dar explicaciones de por qué juega uno y otro”, dijo Medford con voz fuerte.

Luego de eso, lanzó preguntas a los periodistas.

“¿Por qué no me pregunta por qué no jugó Wálter Cortés o José Rodríguez, son ejemplos para que me entiendas, me conocen bien y yo hablo de forma grupal, no individual”.

LEA MÁS: Luis Ronaldo Araya revela una situación que vivía en el Cartaginés

Explicó que él fue prácticamente quien formó a Aguilar, que sigue siendo un jugador importante para el club. “Le tengo mucho respeto, simplemente no jugó hoy, pero puede que para el otro partido sí juegue”, reveló Medford.

Herediano jugó un buen partido y superó a Liberia. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Enfatizó en el fútbol como un deporte grupal. Recordó que hace uno años, él decía que Lio Messi era un jugador que marcaba la diferencia, pero ya ni el argentino lo hace e insistió que es un deporte de grupo.

Con su estilo frontal, Medford dejó claro que en Herediano nadie tiene la titularidad asegurada, ni siquiera Elías Aguilar, su capitán. Para él, lo colectivo siempre estará por encima de cualquier figura individual.