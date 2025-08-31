Hernán Medford toma decisiones sorpresivas en la alineación del Herediano

El entrenador Hernán Medford hizo cambios en su 11 titular, tras la eliminación de Herediano de la Copa Centroamericana en el juego que disputarán ante Liberia.
El portero Danny Carvajal regresa este domingo a la titularidad, en un partido importante ante el líder del campeonato y además, el Pelícano mandó a la banca a Elías Aguilar.
LEA MÁS: ¿Golazo de Elías Aguilar será suficiente para que Herediano pueda clasificar?
El Team recibe a las 6 de la tarde a Liberia, en el estadio Carlos Alvarado con la única consigna de ganar para alcanzar en la cima, precisamente a los Coyotes.
Herediano tiene 8 puntos y es quinto y Liberia once.
Carvajal estuvo lesionado algunos partidos y su lugar lo ocupó Anthony Walker, quien tuvo altibajos en la portería. Con el experimentado guardameta otra vez en el arco, los florenses respiran tranquilos.
LEA MÁS: Así quedaron los cruces de la Copa Centroamericana, con solo dos ticos
El Team forma con: Danny Carvajal. En la defensa, José David Corrales, Darryl Araya, Getsel Montes y Sergio Rodríguez. En la media cancha, Aarón Murillo, Allan Cruz, Ronaldo Araya y Joshua Navarro y atacará con Brian Rubio y Marcel Hernández.