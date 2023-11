Hijo de Leonel Jiménez hizo un comentario que a más de uno no le gustó acerca de Miss Nepal, Jane Dipika Garret

El hijo del periodista Leonal Jiménez, quien se llama igual, hizo un comentario en sus redes sociales sobre Miss Nepal y él mismo admitió que sería un comentario impopular.

Jane Dipika Garret es la representante de Miss Nepal y se sale del estandar de belleza de occidente con tallas con más proporciones.

Jiménez ayuda a su padre en algunas transmisiones y tiene criterios muy particulares sobre el deporte y en este caso, sobre el concurso de Miss Universo, que se celebra esta noche en El Salvador.

Jiménez tituló su publicación: “Comentario impopular, pero sincero”.

Luego escribió: “Aunque peso el triple de Miss Nepal … a mí no me gusta Miss Nepal.Sorry por ser honesto, es una mujer hermosa como todas, pero no para tenerla de mi pareja. Probablemente al 99.99% de las mujeres no les gusta un mae como yo, pero para gustos los colores y se respeta”, explicó.

Mucha gente dice que Jane Dipika Garret de Nepal es la más bonita de Miss Universo. (BENJAMIN ASKINAS)

“He leído comentarios tan hipócritas como: ‘Si a mi me ponen a elegir entre todas, elijo a Miss Nepal… ¡MENTIROSOS! Miss Universo no es un concurso de sentimientos ni de corazón bueno”, explicó.

Algunos amigos de Leo comentaron a favor y otros en contra.