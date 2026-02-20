Histórico: equipo 100% tico correrá en el GT Challenge de las Américas

Se escribe historia en el automovilismo con una unión estratégica de dos escuderías para que pilotos 100% costarricenses compitan en el GT Challenge de las Américas.

Se trata de la unión entre dos reconocidas escuderías nacionales, SYS Racing Team y Economy Motorsport, las cuales conformarán una estructura conjunta para competir en el GT Challenge de las Américas con una alineación integrada solamente por pilotos costarricenses.

La dupla estará al mando de un Porsche GT3 Cup, una de las plataformas más competitivas dentro del automovilismo GT, con el objetivo de posicionar a Costa Rica como protagonista en uno de los campeonatos de mayor nivel en el continente.

Equipo 100% costarricense competirá en el GT Challenge de las Américas. (Cortesía/Cortesía)

“La histórica unión tendrá la participación de Alejandro Muñiz, tricampeón nacional de la categoría GT3 y uno de los pilotos más sólidos y determinantes del automovilismo costarricense en la actualidad.

“Muñiz ha construido una trayectoria consistente, caracterizada por títulos nacionales, regularidad competitiva y presencia constante en los principales escenarios del deporte del motor local”, explica la organización.

Junto a Muñiz estará Sergio Solís, actual campeón nacional de la categoría GT2, quien ha mostrado un crecimiento acelerado en los últimos años y se ha consolidado como una de las figuras emergentes del país.

Muñiz (izquierda) y Solís, el equipo tico que competirá internacionalmente. (Cortesía/Cortesía)

“Su participación en las 3 Horas de Costa Rica 2025 fue particularmente destacada, confirmando su capacidad para competir en pruebas de resistencia y alta exigencia estratégica”, asegura la escudería.

Ambos pilotos llegan a esta nueva etapa en un momento deportivo óptimo, tras haberse coronado campeones el pasado domingo en el Gran Premio DAVIbank, disputado en el circuito de Parque Viva bajo formato nocturno.

“Quiero, como siempre, dejar en alto la bandera de Costa Rica y estar con Sergio formando un equipo cien por ciento costarricense es una de las mejores maneras, así que vamos con todo a representar a nuestro país de la mejor manera”, explicó Alejandro Múñiz.

Por su parte, Sergio Solís comentó: “Nuestro compromiso como SYS Racing Team ha sido apoyar al automovilismo, formar alianzas y dejar el nombre de nuestra escudería por lo alto; con esta unión no solo representamos a Costa Rica, sino que marcamos un hito importante en la escena del deporte de motor”.

Los pilotos, 100% nacionales, conducirán un Porsche GT3 Cup. (Cortesía/Cortesía)

El GT Challenge de las Américas iniciará su temporada el próximo 21 de marzo en Panamá, en el Autódromo de Panamá.

La alianza entre SYS Racing Team y Economy Motorsport representa un modelo de colaboración dentro del automovilismo nacional, uniendo experiencia, juventud y talento bajo una misma estructura técnica.

Más allá del resultado en pista, esta unión proyecta madurez institucional y visión estratégica, enviando un mensaje claro sobre el crecimiento del deporte de motor costarricense.

La presentación oficial del equipo se realizó el miércoles en Parque Viva.