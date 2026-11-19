Ian Martínez debutó con el Charge de Cleveland en la G-League de la NBA. (Instagram Cleveland Charge/Instagram Cleveland Charge)

Ian Martínez, basquetbolista costarricense, marcó un hito este miércoles en el deporte tico al ser el primer tico en jugar en la G-League de la NBA.

El jugador herediano debutó con su equipo, el Charge de Cleveland, en el triunfo 138-126 sobre los Iowa Wolves (equipo filial de los Minnesota Timberwolves), en el encuentro que se disputó en el Cleveland Public Hall, sede del club de Ohio.

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Con el número cuatro en las espalda, el tico jugó por tres minutos tras ser presentado oficialmente por la franquicia de desarrollo el lunes.

En el ratito que estuvo en cancha pudo tomar un único tiro, pero este no entró, mientras va tomando confianza y conoce a sus compañeros y nuevo entrenador.

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Ian Martínez debutó con victoria en la G-League

Este fue el tercer encuentro de la temporada para la filial de los Cavaliers, en los cuales habían caído, por lo que el debut de Ian marcó el primer triunfo de la temporada 2026-2027.

Una pequeña lesión en el tobillo retrasó el estreno de Martínez, tanto en entrenamientos como en los partidos, por lo que apenas fue presentado el lunes aunque la temporada ya había iniciado.

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¿Cuándo vuelve a jugar Ian Martínez?

Ya sin problema alguno, Martínez buscará ganar más regularidad para los siguientes encuentros. Este viernes jugarán como visitantes ante los Grand Rapids Gold (filial de los Denver Nuggets), a partir de las 6 p. m., hora tica.