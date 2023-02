Insólito autogol de Grecia ante Alajuelense se volvió viral a nivel mundial

La página de Twitter Out of Context Football destacó el insólito autogol de Jean Carlos Sánchez.

El insólito autogol del defensor de Grecia Jean Carlos Sánchez, este viernes en la derrota por 5-0 ante Alajuelense, ya cruzó fronteras y se volvió viral hasta del otro lado del mundo.

El encargado de que la jugada haya sido vista por millones de personas es una página de Twitter llamada “Out of Context Football”, cuenta inglesa con más de tres millones de seguidores que replica momentos insólitos que ocurren a nivel mundial en el balompié.

La cuenta subió el video este viernes a las 11:43 p.m hora tica y hasta este sábado por la tarde, tenía más de 1.7 millones de reproducciones, más de 17 mil Me Gusta, compartido casi 1500 veces y con muchos comentarios en varios idiomas.

El video fue tomado de una página costarricense con un nombre similar “Out of Context Costa Rica” que muestra momentos insólitos en Tiquicia. Muchos tuiteros al ver el mensaje etiquetaron a la página inglesa y de ahí es que le llegaron a un autogol que dejó a muchos bateados.

La única descripción que tiene el video es la frase en inglés “El hermano cree que es un delantero”, refiriéndose a la confusión que tuvo Sánchez en la jugada a los 66 minutos.

Un remate de Doryan Rodríguez desde fuera del área fue rechazado por el meta Alfonso Quesada, pero en el rebote a Jean Carlos se le cruzaron los cables para originar el momento que a los propios narradores de FUTV dejó bateados. “Increíble, explícame, ¿qué quiso hacer Sánchez? No, no, no lo entiendo”

Al final del partido, Alfonso indicó que evidentemente quería tirarla afuera, pero se confundió un poco adonde estaba ubicado.