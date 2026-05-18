Inter San Carlos pone un pie en la primera división tras golpear a Jicaral en la ida de la final

El Inter San Carlos está a 90 minutos de sentenciar su boleto a la primera división y con ello tomar la plaza que dejó Guadalupe en la temporada recién concluida de la máxima categoría.

Los norteños lograron vencer 1-0 a un Jicaral que llegó ordenadito a complicarles a los verde y amarillos, que son los favoritos después de conseguir el cetro del Apertura.

Inter San Carlos se impuso 1-0 a Jicaral en la ida de la final (Tomado del Facebook de Inter San Carlos /La Nación)

El duelo fue realmente parejo y con pocas emociones durante la etapa inicial; sin embargo, en la segunda parte, los jicaraleños sufrieron, en 50 minutos, la expulsión de Wálter Ramírez por doble amarilla, lo que provocó que se les complicara más el panorama.

Pese a estar con uno menos, los locales no encontraban por dónde; no obstante, una genialidad de Samuel Román por la banda izquierda sobre el minuto 87, le permitió a Anderson Núñez poner adelante a Inter para así llevarse una ventaja para la vuelta.

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En caso de ganar esta serie, los sancarleños se dejan el boleto a la primera división; sin embargo, en el escenario en que Jicaral remonte, se deberán jugar dos juegos más debido a que Inter ganó el torneo Apertura.

El juego de vuelta entre ambas escuadras será el otro domingo a las 11 de la mañana en suelo jicaraleño.