Inter San Carlos reconoce su bajón y lanza un mensaje directo antes de enfrentar a Cartaginés

Inter San Carlos tendrá una prueba complicada contra Cartaginés y en el equipo norteño tienen claro que necesitan dar un golpe en la mesa para sumar los tres puntos.

Este jueves, los tafas recibirán a los brumosos a las 5 de la tarde en el estadio Carlos Ugalde. El gerente deportivo del club, Yosimar Arias, conversó con La Teja sobre este duelo.

“El equipo está bien, tranquilo, será un partido complicadísimo y ojalá podamos sacar los tres puntos”, afirmó.

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18 puntos tienen los sancarleños.

El juego entre Inter San Carlos y Cartaginés será este jueves, a las 5 p.m. Foto: prensa Inter SC. (Prensa Inter San Carlos/Prensa Inter San Carlos)

Decaído

En este momento, los alajuelenses están en el sétimo lugar de la tabla, con 18 puntos y se enfrentarán al sublíder del torneo, que tiene 27 unidades.

Arias reconoció que matemáticamente, el club aún tiene posibilidades de luchar por la clasificación, aunque reconoció que habían dejado escapar puntos y que pequeños detalles les habían costado ciertos partidos.

“El equipo empezó muy bien, pero hemos decaído un poco. Tenemos una buena planilla, un buen cuerpo técnico, pero debemos hacer las cosas mejor y siento que son pequeños detalles a nivel táctico que nos han afectado.

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“Ahorita nos estamos enfocando en cerrar bien el torneo, queremos meternos a zona de clasificación y estamos trabajando duro para hacer un buen cierre de campeonato”, recalcó.