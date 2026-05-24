Yosimar Arias se animó a decir lo que hace mucho tiempo quería tras ascenso con Inter San Carlos

Yosimar Arias celebró en grande la copa con el Inter San Carlos junto al presidente del club, Geovanni Paniagua. (Facebook del Inter San Carlos /La Nación)

Yosimar Arias, gerente deportivo de Inter San Carlos, finalmente se animó a hablar este domingo de varios asuntos que tenía atorados en la garganta y no había contado.

Con la medalla de campeón de Liga de Ascenso y el ascenso a la primera división conseguido, el además técnico y exjugador aseguró que calló por mucho tiempo por todo lo ocurrido con Guanacasteca y quienes lo responsabilizaban a él de lo ocurrido.

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Yosimar Arias se defiende tras señalamientos por su salida de Guanacasteca

“Me quisieron responsabilizar a mí de una situación de la que no era responsable, pero ellos saben lo que pasó realmente. A lo mejor fui el culpable porque renuncié a seguir luchando por ese equipo que quería y quiero mucho la verdad”, comentó.

Para Arias es el segundo equipo que asciende como gerente deportivo, dado que también lo había hecho con los nicoyanos en el 2021.

“Eso para mí es un ciclo que cierro, porque lo que hice en la ADG no fue casualidad y ahora es el segundo; es mucho esfuerzo y trabajo, de sufrimiento, muchas horas de estar callado, estar tranquilo sin responderle a nadie de todo lo que decían.

“Estaba comiéndome todo lo que dicen de uno y lo único que les digo es que Dios nunca va a dejar a justos en vergüenza. Este es mi momento para mandarles un mensaje a esas personas que en algún momento creyeron que era uno de los culpables y, tal vez, es porque no quise seguir luchando con personas con las que no se puede trabajar”, tiró.

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Inter San Carlos ya mueve fichas para competir en Primera División

Sobre lo que viene para su club, afirmó que ya tiene firmados a cinco jugadores para el campeonato en primera división, dos que este lunes lo harán y solo estaban esperando la confirmación del ascenso, pues ellos tienen claro cuál es su objetivo con la llegada a la categoría mayor.