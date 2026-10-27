Inter San Carlos sorprende con inesperada contratación que nadie vio venir

Robert Arias es el nuevo director de ligas menores de Inter San Carlos (Prensa Inter San Carlos/Prensa Inter San Carlos)

El Inter San Carlos sorprendió este martes con la contratación de Robert Arias, uno de los técnicos que fue despedido durante el Apertura 2026.

Mediante un comunicado de prensa, el club confirmó que contrató al exentrenador del Municipal Pérez Zeledón, quien fue destituido de dicha institución hace un mes debido a los malos resultados, pero no para trabajar con el primer equipo.

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Robert Arias regresa al Inter San Carlos

Arias será el encargado de las ligas menores de los Tafas, institución a la que regresó tras laborar con ellos en la segunda división.

“Inter San Carlos anuncia oficialmente a Robert Arias como nuevo director de Ligas Menores, quien asumirá el reto de fortalecer nuestros procesos formativos y continuar impulsando el desarrollo de las futuras generaciones del fútbol de la Zona Norte.

“Tras su carrera como jugador, trasladó su experiencia al banquillo y se desempeñó como entrenador y formando parte de procesos de ligas menores, entre ellos el del Municipal Pérez Zeledón. Su experiencia previa como entrenador de Inter San Carlos también le brinda conocimiento de nuestra institución”, indicaron.

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Los norteños buscarán así dar mayor proyección en un puesto clave.