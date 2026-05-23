Inter San Carlos y Jicaral se juegan el título en un partido que promete sacar chispas

En la serie por el ascenso entre Inter San Carlos y Jicaral Sercoba no hay chance para el error. Este domingo, a las 11 a.m., dará inicio el juego de vuelta de la fase final del Clausura 2026, y un empate o una victoria de los norteños les permitirá llegar a la primera división.

En el choque de ida, de la semana pasada, los sancarleños se dejaron la victoria por la mínima, gracias a un gol de Anderson Núñez en el cierre, que les permitió ganar 1-0, por lo que los peninsulares deberán hacerse fuertes en su casa para remontar la serie, disputar la gran final y pulsear su segundo retorno a la máxima categoría.

Inter golpeó primero gracias a un trabajado triunfo en Ciudad Quesada, donde mostró orden, paciencia y una defensa muy sólida. Con este resultado, Jicaral está obligado a asumir riesgos desde el arranque.

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El segundo juego de la final de la Liga de Ascenso entre Jicaral Sercoba e Inter San Carlos será el domingo, a las 11 a.m. Foto: Inter San Carlos. (Facebook Inter San Carlos/La Nación)

El partido se llevará a cabo en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña y se podrá ver por la señal de canal 7.

Cerca de un sueño

La semana pasada, luego de la victoria del Inter, el técnico Douglas Sequeira afirmó:

“Encontramos un gran rival, sabíamos que sería un juego muy cerrado, muy disputado. Ellos nos conocen y nosotros los conocemos.

“Tratamos de minimizar las fortalezas del rival, estamos cerca, pero no hemos ganado nada y nos tocará escoger el mejor 11, buscar el campeonato y el grupo está consciente de que es un pasito para lograr el sueño que tenemos”, afirmó.

Jicaral deberá remontar la serie para llegar a la gran final. Foto: Facebook Jicaral Sercoba. (Foto: Facebook Jicaral Sercoba./Foto: Facebook Jicaral Sercoba.)

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El experimentado Jairo Arrieta lamentó el resultado, pero confía en que la casa de los porteños se convierta en una fortaleza, para salir airosos en la serie.

“La verdad es que es un sinsabor, porque por muchos momentos tuvimos el control de juego y un descuido nos costó el partido.

“En nuestra casa el equipo es muy fuerte; con la ayuda de Dios y el trabajo de cada uno le daremos vuelta a esto y lo extenderemos a dos partidos más”, afirmó.