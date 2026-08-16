Ismael Rescalvo dijo qué tipo de lesión tiene Juan Pablo Añor y si se enojó o no por la roja del debutante Sosa

Ismael Rescalvo, técnico de Alajuelense, reconoció que su equipo tuvo que luchar más de la cuenta para vencer al Puntarenas FC y dejarse los 3 puntos en el Morera Soto.

El técnico español destacó la garra de los leones para sortear el marcador en contra, las lesiones que aparecieron durante el juego y el hecho de quedarse con un jugador menos.

Ahora, los manudos harán borrón y cuenta nueva para medirse ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, el jueves, a las 9 p. m., por la Copa Centroamericana.

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Ismael Rescalvo destacó la entrega de sus jugadores y la capacidad para la remontada contra Puntarenas FC. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Destaco la victoria del equipo a pesar de las dificultades, pese a la lesión de Juan Pi (Añor), el marcador en contra, la expulsión.

“Todos los jugadores están con ganas de trabajar y aportar, fue un triunfo muy trabajado. tuvimos situaciones adversas y es una victoria que nos fortalece”, comentó.

Prevención

El entrenador habló de la situación del venezolano, que dejó el duelo por una molestia muscular y en su lugar entró Creichel Pérez.

“Juan Pablo tuvo una molestia en la parte posterior de la pierna, vamos a ver mañana (domingo), no sabemos todavía y veremos si estará disponible para el partido del jueves.

“Jeison Lucumí venía jugando muchos partidos, pero tuvo una molestia, decidimos cuidarlo para evitar cualquier lesión más delicada”, aseguró.

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Alajuelense volverá a la acción el jueves, contra el Luis Ángel Firpo por la Copa Centroamericana. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El entrenador también habló del joven Yerlan Sosa, que fue expulsado en su debut con el primer equipo masculino.

“Estaba haciendo un partido formidable, parecía que llevaba 30 partidos a sus espaldas, defendió muy bien su zona, son acciones de partidos que se dan, es un chico joven, tiene que ir aprendiendo, esa segunda amarilla le va a servir para mejorar, aprender”, comentó.

Otro de los temas de los que habló el timonel fue del cambio de sede para el encuentro contra los salvadoreños.

“Estamos sorprendidos por la decisión, pensamos que íbamos a jugar desde hace semanas en el Mágico González, nos comunicaron que la sede cambia.

“Son cosas que no podemos controlar, la cancha del otro estadio no está en las mejores condiciones, aparentemente y nos dicen que está un poco mejor Las Delicias. Una victoria nos clasifica”, afirmó.