Alajuelense sobrevive al susto inicial de Puntarenas FC y celebra la remontada

Alajuelense tuvo que remar contra corriente frente a Puntarenas FC, pero logró darle la vuelta al marcador y sacar una valiosa victoria 2-1 en un partido que les permite a los manudos ir a paso seguro en el torneo de Apertura 2026.

El juego, que se disputó en el estadio Alejandro Morera Soto, estuvo pasado por agua en los primeros minutos, pero eso no le impidió a la hinchada eriza llegar a la Catedral para apoyar a su equipo y festejar el Día de la Madre.

A los alajuelenses les cayó un balde de agua fría cuando Doryan Rodríguez abrió la cuenta. La ficha del muchacho pertenece a la LDA, por lo que los venció la ley del ex, pero en el complemento el equipo de Ismael Rescalvo se despabiló y logró remontar el partido, gracias a los tantos de Alexis Gamboa y Kenyel Michel.

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Los liguistas se quedaron con un jugador menos cuando al minuto 68 fue expulsado Yerlan Sosa por recibir doble tarjeta amarilla, y en el cierre Aarón Salazar fue perdonado por el central David Gómez, pues debía ser sancionado tras una patada que le propinó a Krisler Villalobos.

Alexis Gamboa marcó el primero de los dos goles para Alajuelense, en el partido ante Puntarenas FC. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La ley del ex

Los primeros minutos del encuentro fueron intensos y hubo aproximaciones de ambos equipos.

Por el lado de Alajuelense, fue Anthony Hernández quien generó peligro al arco de los puntarenenses, mientras que al otro lado, Ulises Segura y Raheem Cole presionaron hacia el área de Washington Ortega.

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Al 27, Alajuela se llevó su primer susto cuando Doryan Rodríguez marcó el primer gol del encuentro. El jugador, cuya ficha pertenece a Alajuelense, se lució con un remate.

Cole fue quien le sirvió la bola y dentro del área Rodríguez cobró el tiro con la pierna izquierda. Fue un tiro potente que se fue esquinado al marco del portero uruguayo.

La afición manuda celebró con todo a mamá en su día. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si los locales estaban padeciendo por tener el marcador en contra, al cierre del primer tiempo se encendieron las luces de alerta en el conjunto liguista, ya que Ismael Rescalvo tuvo que hacer una variante inesperada.

Al 38′, el venezolano Juan Pablo Añor sufrió una molestia muscular y pidió abandonar el duelo. En su lugar ingresó Creichel Pérez.

Tres minutos después del cambio de Juan Pi, llegó el gol del empate para los manudos. Celso Borges cobró un tiro de esquina y dentro del área estaba Alexis Gamboa, quien marcó la anotación con un cabezazo imposible de detener para Adonis Pineda.

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En la segunda parte, la LDA se quedó con un hombre menos cuando al minuto 68 fue expulsado Yerlan Sosa por una entrada temeraria. El muchacho de 18 años ya tenía una cartulina amarilla y luego de la acción el central David Gómez no dudó en sacarle la tarjeta roja, decisión respaldada por el analista Henry Bejarano.

Alajuelense salió airoso del juego ante Puntarenas y derrotó a los porteños 2-1. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El partido estaba en un impás cuando la defensa porteña se descuidó y permitió que la ofensiva de la LDA entrara al arco rival y aumentara la diferencia en el marcador.

Al minuto 69, Michel recibió un centro de Creichel Pérez y se lució con un zurdazo, llegando a tres goles en lo que va del certamen.

Ahora, la LDA deberá hacer borrón y cuenta nueva porque el próximo jueves enfrentará al Luis Ángel Firpo de El Salvador por la Copa Centroamericana.

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El juego contra el club que dirige el tico Marvin Solano será a las 9 p. m., (hora tica), en el estadio Las Delicias.

Kenyel Michel fue el anotador del gol de la victoria. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)