Kenyel Michel disfruta de su presente en Alajuelense

Kenyel Michel vive un torneo de ensueño con Alajuelense.

El delantero, quien regresó a la Liga para el presente torneo, es el goleador de los rojinegros con tres goles, y este sábado fue el encargado de marcar el tanto con el que los liguistas derrotaron al Puntarenas FC.

El muchacho hizo el pepino de la victoria al minuto 69 y luego del encuentro, que se disputó en el estadio Alejandro Morera Soto dijo estar muy motivado por su presente.

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“Espero seguir así, que el equipo siga así, quiero seguir así, ayudando al equipo, aportar muchos goles para beneficio del equipo y de la afición, que merece todo esto”, dijo.

Kenyel Michel es el goleador de Alajuelense, con 3 tantos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El gol que marcó el limonense fue más que especial y se lo dedicó a su madre, doña Johana, quien no pudo acompañar a su niño, porque está en el Caribe.

“Es un día muy especial y le dedico el gol a mi mamá, que no pudo acompañarme, porque está en Limón”, destacó.

Reflexionar

Al otro lado de la acera, Ulises Segura, volante del PFC, lamentó que no pudieran sostener la victoria contra los manudos.

“Estábamos haciendo un gran partido, en el primer tiempo manejamos el control de la pelota y al final, por despistes nos entra el gol del tiro de esquina.

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Alajuelense venció 2-1 al Puntarenas FC. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Debemos estar más atentos, tener más cuidado y nos hacen goles en los últimos minutos del primer tiempo. En el segundo nos faltó un poco más de calma y es lamentable, tenemos que reflexionar y ver los errores que estamos cometiendo”, dijo.